〈財報〉孫正義軟銀集團Q3淨利減幅逾97% 未公布財測

由孫正義領軍的軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 週二 (8 日) 公布最新一季財報，2021 年度 (至 2022 年 3 月)Q3 純益報 290 億日圓，和去年同期純益 1.1719 兆日圓相比，大幅減少逾 97%。前 3 季的合併純益報 3926 億日圓，年減逾 87%。

基於 IFRS 會計準則的 2021 年度前三季合併財報關鍵數據：

營收報年增 10.7% 至 4 兆 5808 億日圓。

稅前利益報年減 63.3% 至 1 兆 2347 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 87.1% 至 3926 億日圓。

基於 IFRS 會計準則的 2021 年度 Q3 合併財報關鍵數據：

營收報年增 6% 至 1 兆 5973 億日圓。

稅前利益報年減 90.2% 至 1877 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 97.5% 至 290 億日圓。

軟銀集團旗下專門投資全球新興企業的願景基金 (SVF)，在中國的主要投資對象因股價大跌，而嚴重影響到集團業績。此外，英國半導體設計公司安謀 (ARM) 的出售計畫受挫，這也讓未來發展變得更加難料。

軟銀集團會在每個季度重新評估投資對象的價值，未實現損益也會反映在財務報表。2021 年度 Q2 出現 3979 億日圓的虧損，Q3 則有確保小幅盈餘。

願景基金的投資對象當中，已經上市的幾檔股票普遍在去年 10 月到 12 月期間走跌。其中，滴滴出行雖在 2021 年 6 月成功於美國上市，但是後來被中國當局列入監管對象，同年 12 月也宣告從美股下市。近期滴滴出行股價和以往的高點相比，已重挫約 8 成左右。

軟銀集團未公布財測，IBES 整理出 10 位分析師的全年度純益預測中數報 1.224 兆日圓。