〈美股熱門股〉Novavax未能實現疫苗交付承諾 盤中暴跌逾14%

美國疫苗製造商 Novavax 計劃在今年在全球交付 20 億劑新冠疫苗，然而受監管程序影響目前交付量不如預期，進度也一再延遲，甚至有部分向其訂購疫苗國家考慮重新談判合約內容並減少訂量，消息影響 Novavax 周二（8 日）股價大跌逾 14%。

Novavax 表示，已向印尼運送約 1,000 萬劑疫苗，且數百萬劑疫苗早在昨日送抵澳洲與紐西蘭。不過該公司卻拒絕說明確切的交付數量，僅表示會履行本季的供應合約盡快配送疫苗。

該公司發言人 Amy Speak 表示，部分疫苗交付因監管程序受阻，目前正在配送倉庫等待運往醫療機構。Novavax(NVAX-US) 盤中股價受負面消息影響，重挫 14.17%，每股暫報 81.36 美元。

由於世界衛生組織（WHO）、歐洲監管部門批准延遲，以及生產夥伴印度血清研究所的出口限制，Novavax 對歐盟、印尼與菲律賓疫苗出口受阻，其中菲律賓向 Novavax 訂購 3,000 萬劑疫苗，但目前仍未收到，目前已重新考慮 Novavax 的疫苗訂單。

菲律賓疫苗事務全權負責人 Carlito Galvez 部長表示，菲律賓正在重新談判合約內容，並考慮減少 Novavax 的疫苗訂量。部分原因是該國疫苗庫存中還有 9,600 萬劑疫苗，而且也已批准 9 種新冠疫苗，倘若 Novavax 遲遲不來還可轉訂向其他公司研發的新冠疫苗。

Novavax 並未回應菲國合約重談或交付狀況，只表示會與各國政府合作，滿足監管機關要求交付疫苗。

歐洲方面，Novavax 計畫今年 1 月在歐洲推出疫苗，但卻一再延遲，由消息人士表示，由於 Novavax 尚未提供在印度生產疫苗批次的充分資訊，該公司疫苗難以獲監管部門最終批准，目前至少有兩個歐盟國家因此推遲 Novavax 的疫苗接種計畫。

此外，英國已在 2 月 3 日批准施打 Novavax 疫苗，但 Novavax 並未表明何時開始向英國配送疫苗。

根據商業數據分析公司 GlobalData Plc 資料顯示，Novavax 與全球取得機制計畫（COVAX）簽約供應 11 億劑疫苗，然而至今僅交付約 8,000 萬劑，不及 10%。

GlobalData Plc 製藥行業分析師 Peter Shapiro 表示，Novavax 目前最大的問題就是製造與物流問題是否會隨時間推移而改善。