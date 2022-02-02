美中第一階段貿易協議到期 美副貿易代表：中國未達採購目標

美中第一階段貿易協議到期 美副貿易代表：中國未達採購目標（圖：AFP）
美中第一階段貿易協議到期 美副貿易代表：中國未達採購目標（圖：AFP）

美國前總統川普與中國簽訂為期兩年的「第一階段」貿易協議於去年底到期，美國副貿易代表畢昂奇 (Sarah Bianchi) 周二 (1 日) 表示，中國未履行該協議的承諾，目前正與北京就此事進行討論。

畢昂奇說道，中國很明顯沒有達到第一階段協議的目標，這是美國正努力解決的問題。中國當時承諾 2020 年至 2021 年期間將提高美國農產品、加工品、能源和服務採購量，購買規模較 2017 年高 2000 億美元

據皮特森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 數據，截至去年 11 月中國僅實現該協議的 60%。美中第一階段貿易協議暫時阻止當時貿易戰進一步升級，但美中紛爭已使價值數千億美元進口產品遭課徵關稅。

美國農業部長威薩克 (Tom Vilsack) 曾表示，中國購買美國農產品低於第一階段 130 億美元的目標。美國普查局預計將於 2 月 8 日發佈 2021 年中國商品、服務最終貿易數據。

中國海關數據顯示，中國對美國的貿易順差在連續兩年下降後， 2021 年成長 25% 至 3966 億美元，對美國出口成長 27%，進口美國商品成長 33%。中國駐美大使館發言人表示， 儘管疫情、全球經濟成長趨緩與供應鏈瓶頸影響，該國仍努力達成該協議目標。

畢昂奇表示，美國目的不在於讓貿易戰升級，但現階段正在研究任何舉措，以追究中國未達採購目標的責任。美國貿易代表署 (USTR) 認為中國給予該國企業國家援助、非市場經濟政策等做法已嚴重威脅美國經濟利益。

畢昂奇說道，USTR 還正與國會就印太經濟框架進行密切磋商，以在經濟上重新與亞洲地區接觸。預計該框架將不會促進成員國市場流通，但美國目標在數位貿易、勞工法規、環境標準和供應鏈適應能力等範疇制定高標準、有約束力的承諾。

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