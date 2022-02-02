美中第一階段貿易協議到期 美副貿易代表：中國未達採購目標

美國前總統川普與中國簽訂為期兩年的「第一階段」貿易協議於去年底到期，美國副貿易代表畢昂奇 (Sarah Bianchi) 周二 (1 日) 表示，中國未履行該協議的承諾，目前正與北京就此事進行討論。

畢昂奇說道，中國很明顯沒有達到第一階段協議的目標，這是美國正努力解決的問題。中國當時承諾 2020 年至 2021 年期間將提高美國農產品、加工品、能源和服務採購量，購買規模較 2017 年高 2000 億美元。

據皮特森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 數據，截至去年 11 月中國僅實現該協議的 60%。美中第一階段貿易協議暫時阻止當時貿易戰進一步升級，但美中紛爭已使價值數千億美元進口產品遭課徵關稅。

美國農業部長威薩克 (Tom Vilsack) 曾表示，中國購買美國農產品低於第一階段 130 億美元的目標。美國普查局預計將於 2 月 8 日發佈 2021 年中國商品、服務最終貿易數據。

中國海關數據顯示，中國對美國的貿易順差在連續兩年下降後， 2021 年成長 25% 至 3966 億美元，對美國出口成長 27%，進口美國商品成長 33%。中國駐美大使館發言人表示， 儘管疫情、全球經濟成長趨緩與供應鏈瓶頸影響，該國仍努力達成該協議目標。

畢昂奇表示，美國目的不在於讓貿易戰升級，但現階段正在研究任何舉措，以追究中國未達採購目標的責任。美國貿易代表署 (USTR) 認為中國給予該國企業國家援助、非市場經濟政策等做法已嚴重威脅美國經濟利益。

畢昂奇說道，USTR 還正與國會就印太經濟框架進行密切磋商，以在經濟上重新與亞洲地區接觸。預計該框架將不會促進成員國市場流通，但美國目標在數位貿易、勞工法規、環境標準和供應鏈適應能力等範疇制定高標準、有約束力的承諾。