〈台幣〉終止連5貶 量縮微升收27.838元

台北股匯今 (8) 日開盤雙雙走揚，但台股尾盤湧現賣壓，使得漲幅迅速收斂，沒能站穩萬八關卡，外資持續賣超並匯出，新台幣兌美元匯率同樣後繼無力，終場微升 0.3 分，收在 27.838 元，終止連 5 貶，台北及元太外匯市場合計成交值 13.73 億美元。

雖然月初出口商拋匯意願不高，但仍有部分業者把握 27.8 字頭賣美元，推升新台幣匯價走高，一度升抵 27.808 元，不過，外資忽賣忽買，動向不明確，午盤後隨著股市拉回，新台幣升幅也逐漸收斂。

新台幣匯率終場微幅升值 0.3 分，收在 27.838 元，台北外匯市場成交值 9.22 億美元，元太外匯市場成交值 4.51 億美元。

台股方面，今天在航運、金融股領軍下，指數一度站上萬八，PCB、LED、記憶體等族群同步獲買盤點火，但台積電尾盤爆量翻黑，股價跳水跌逾 1%，拖累大盤漲勢，終場上漲 66 點，收在 17966 點，外資續賣超 24.97 億元，已連 4 賣，累計 4 個交易日提款台股逾 713 億元。

根據央行統計，美元指數上漲 0.16%，韓元升值 0.25%，新台幣同步小升，歐元則貶值 0.3%，人民幣與日圓貶值逾 0.2%，新加坡幣也微幅貶值。