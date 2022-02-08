美銀策略師：Fed在美股估值過高時升息恐招致慘澹收場

美國銀行（BofA）策略師表示，儘管過去股市在聯準會（Fed）升息獲得正面回報，然而此次卻不同，因為在估值過高的市場收緊貨幣政策，恐怕會導致慘澹收場。

美銀策略師 Savita Subramanian 領導的團隊在一份報告中寫道，這次的關鍵風險是 Fed 在估值過高的市場收緊貨幣政策，在首次升息之前，標普 500 指數的比 1999-00 年以外的任何一個升息周期都還要貴。

美國與歐洲股市在 2022 年開局不穩，大眾擔心為抑制通膨而採取的更激進貨幣措施將阻礙經濟復甦，儘管業績良好的財報季緩解對宏觀經濟情勢不佳的擔憂，但股市仍然不穩定，策略師對今年前景看法不一。

美銀團隊完全站在空方，預估標普 500 指數今年年底將收低在 4,600 點，意味著僅比當前水準上漲 2%，策略師認為，與目前前景最接近的歷史先例是世紀之交的收緊貨幣政策，隨著科技泡沫破滅，導致股市「慘澹收場」。

美銀策略師在周一（7 日）報告中表示，Fed 從超級鴿派政策轉向強硬的鷹派政策，凸顯美股流動性處在見頂時刻。

儘管包括摩根士丹利的 Michael Wilson 在內等其他華爾街知名人士也同樣持悲觀看法，但上述評估並非普遍看法，摩根大通團隊同日重申，繼美股在 2021 年強勁反彈後，今年的成長也將保持強勁，未來還有更多上行空間。

不過對美銀策略師來說，包括估值、市場情緒、基本面與技術面等因素在內的大量危險訊號表明，今年股市將表現不佳。

美銀策略師也寫道，如果 Fed 什麼都不做，股市的風險可能會更大，失控的通膨將壓縮標普 500 的本益比，削減利潤。