〈紐約匯市〉美元歐元雙雙走軟 市場聚焦美國1月CPI

美元和歐元周一 (7 日) 雙雙走軟，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 對市場升息預期潑冷水，表示歐元區不需要大幅收緊貨幣政策之後，歐元走軟並與美元呈現拉鋸，本周四將公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 成為關鍵。

美元狹幅震盪，紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 微跌 0.045%，歐元兌美元略貶 0.03% 至 1.1443 美元。

拉加德周一在歐洲議會聽證會中表示，由於通膨終將回落並可望保持在 2% 附近，歐元區不需要大幅收緊貨幣政策，和上周轉鷹態度大相逕庭。

ECB 上周為今年稍晚升息打開大門，美國則因 1 月非農就業數據亮麗，刺激市場對聯準會 (Fed) 加快升息腳步的預期心理，這兩股力量使歐元和美元展開拉鋸戰。

BK 資產管理公司執行董事 Kathy Lien 說：「歐元和美元將被這兩股力量拉扯，但等到 CPI 數據出爐，美元可能會略占上風。」分析師目前預估 1 月 CPI 年增率將上升至 7.3%。

西聯環球商業匯款資深市場分析師 Joe Manimbo 說，ECB 上周轉鷹推動歐元攀高，「現在焦點轉向美國通膨，市場將從中判斷 Fed 下個月升息 25 個基點還是 50 個基點。」

市場目前預估 Fed 在 3 月升息 50 個基點的機率為三分之一。

瑞銀全球財富管理公司投資長 Mark Haefele 不認為 ECB 已經轉鷹，「我們不認為 ECB 準備突然加速收緊政策，Fed 將比 ECB 更早行動，這將成為美元的支撐。」

Haefele 預估歐元兌美元將在年底前貶至 1.10 美元，美元兌瑞士法郎將升至 0.98 瑞郎。瑞郎周一約報 0.92 瑞郎兌 1 美元。

美國 2 年期公債殖利率周一下滑 2.4 個基點至 1.298%，德國 2 年期公債下降 3.5 個基點至 - 0.29%，稍早曾觸及 2015 年 9 月以來最高水準。

日圓兌美元升值 0.13% 至 115.06 日圓，英鎊兌美元也攀升 0.05% 至 1.3536 美元。

比特幣在紐約尾盤勁揚 8.94% 至 44279.81 美元。

截至周二 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：