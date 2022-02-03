紐約匯市—民間就業數據緩解大幅升息預期 美元指數跌至1周多低點

美元周三 (2 日) 跌至一周多以來的低點，因公布數據顯示，受新冠病例增加影響，美國民營部門 1 月份就業下降，緩解了聯準會將在 3 月宣布大幅升息的預期。

然而，市場仍預計聯準會在 3 月 15-16 日的政策會議升息，但不會調升到 50 基點。

相較之下，歐元連續第三天上漲，從上周的 20 個月低點回升，因為上個月歐元區通通升至歷史新高。這助長了歐洲央行可能比預期更早升息的押注。

以歐元為最大組成部分的美元指數周三下跌 0.3%，至 95.9260，美元本周已下跌 1.3%，有望創下自 2020 年 11 月以來最大的單周跌幅。

ADP 周三公布，1 月份美國民間就業人數減少了 30.1 萬人。12 月數據下修至新增就業人數 77.6 萬人，而非最初公布的 80.7 萬人。分析師原本預計，民間就業人口將增加 20.7 萬人。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，市場已經為 Omicron 驅動的 1 月份非農就業人數下降做好了充分準備，最近幾天，聯準會一些官員也對基本經濟的發展方向滿意。

他認為，在金融狀況顯著收緊之前，聯準會將保持鷹派傾向，從而支持美元。

在午後交易中，美國利率期貨預計今年升息約 4.7 次，或政策收緊 118.6 個基點，低於過去兩天的五次升息。期貨還顯示，3 月份升息 50 個基點的機率已經降至 12.5%，而非先前的 32%。聯準會官員本周還收回了一些鷹派言論，幫助壓低了美元。

官員們雖然表示會在 3 月份升息，但反對上調 50 基點的做法。即使被視為鷹派的聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 也反對更大規模升息，並指出市場已經自行開始調高借貸成本。

歐元兌美元 上漲 0.3% 至 1.1310 美元，稍早觸及逾一周高位，因市場預期歐洲央行可能在周四的會議上發出更快收緊政策的信號。市場預計，歐元區 1 月份的通膨年率將高達 5.1%。

截至台北時間周四 (3 日) 上午 7 時許價格：

美元指數報 95.98。-0.41 %

歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.1301 美元。-0.01 %

英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.3567 美元。-0.07%

澳幣兌美元 (USD/AUD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.7124 美元。-0.18%

美元兌加幣匯率 (USD/CAD) 報 1 美元兌換 1.2608 加幣。+0.10%

美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 114.39 日圓。-0.04%