殖利率年來上漲40基點 刺激Fed貿進 對美股形成壓力

美股的劇烈波動和美債殖利率的急劇上升，讓本周的美國通膨數據成為關注焦點，投資人必須準備迎接各項資產更大幅的波動。

上周因意外強勁的美國就業數據，讓美國國債殖利率飆升至 2 年多以來的最高水平，並引發了對美國聯準會 (Fed) 將更趨鷹派的預期。

預計本周公布的消費者物價指數 (CPI) 月增 0.5%，年增 7.3%，繼上月之後續創近 40 年來最高增幅，可能會進一步支持 Fed 採取更激進的動作，因而維繫殖利率的攀升，同時對剛從上月暴跌中掙扎反彈的美股再下重手。

Cresset Capital Management 投資長 Jack Ablin 表示：「本周的通膨數字可能會讓人非常難以消化，會讓市場陷入低迷。」

由於投資人預估 Fed 今年至少升息 5 次，指標 10 年期美國國債殖利率在 2022 年以來已攀升了 40 個基點，達到 1.9% 以上。

美債殖利率的攀升給整體美股帶來壓力，同時導致許多科技股和成長股大幅下跌，這些股票的估值依賴於未來獲利利潤，隨著債券殖利率的上升，遠期獲利估值降低。今年以來，標準普爾 500 指數已下跌 5.6%，而以科技股為主的納斯達克指數下跌近 10%。

標普 500 指數的遠期本益比率已從 2021 年底的 21.7 倍降至 19.5 倍，而其中科技類股的遠期本益率更從 28.5 降至 24.4。

有些投資客認為，美股必須進一步下跌才能變得有吸引力。摩根士丹利分析師周五 (4 日) 敦促客戶在股市上漲時拋售，因為「從歷史上看，Fed 緊縮政策會給股市帶來較低的回報和巨大的不確定性」，並推估標普 500 指數的合理價位接近 4000 點。標普指數周五 (4 日) 上漲 0.5% 至 4500 點。

Comerica Wealth Management 投資長 John Lynch 表示：「市場利率逐漸上升，導致投資人重新評估並關注近期獲利能力以及價值型和周期型股票。」