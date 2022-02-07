特斯拉去年中國市場營收138億美元 連兩年增幅逾100%

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (7 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 10-K 文件顯示，2021 年特斯拉在中國市場收入達 138.44 億美元，2020 年則為 66.62 億美元，年成長 107.8%；2019 年同期僅為 29.79 億美元，中國市場連續 2 年增幅超過 100%。

特斯拉 2021 年全年營收 538.23 億美元，按此計算，中國營收占比接近 26%，較 2020 年的 21% 進一步提升。美國市場全年營收 239.73 億美元，依然是特斯拉最大市場。

特斯拉之前公布數據顯示，2021 年前 3 季中國營收 90.15 億美元，年增 122.92%。這意味著第 4 季單季營收就達到 48.29 億美元。

同時，文件還披露特斯拉去年在比特幣投資上虧損超過 1 億美元：「截至 2021 年 12 月 31 日的一年中，我們出現約 1.01 億美元的減值損失，原因是我們持有的比特幣帳面價值發生變化。」

特斯拉表示，截至 2021 年 12 月 31 日，特斯拉持有的比特幣市值為 19.9 億美元。

特斯拉表示，公司相信數位資產作為一種投資和現金的流動替代品的長期潛力，「與任何投資一樣，公司也可以根據業務需求以及對市場和環境條件的看法，隨時增加或減少數位資產的持有量。但數位資產可能會受到市場價格波動的影響，這可能對公司不利。特斯拉將繼續調整投資策略，以滿足公司流動性和風險目標。」

特斯拉在去年第 1 季投資了價值 15 億美元的比特幣，當時消息一出曾助推比特幣價格暴漲 12%，特斯拉在提交給 SEC 的文件中也表示經由出售比特幣獲得 1.28 億美元的收益。