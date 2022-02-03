繼續關注就業數據 美債殖利率小幅走升

美國國債殖利率周四 (3 日) 早盤上漲，因投資人仍關注就業數據，每周申領失業救濟金人數的最新數據將在上午稍後公布。

美東時間清晨 6 點分，指標 10 年期美國國債殖利率攀升 0.4 個基點至 1.77%。30 年期美國國債殖利率上漲 1.1 個基點至 2.105%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

勞工部將於美東時間上午 8:30 公布截至 1 月 29 日當周申請失業救濟金人數。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，初請失業金人數將從 26 萬人降至 24.5 萬人。

有關單位勞動力成本和非農業生產力的第 4 季數據也定於美東時間上午 8:30 發布。

私人薪資服務公司 ADP 周三 (2 日) 發布的令人驚訝又失望的就業變化報告。根據 ADP 的數據，1 月美國私營部門就業人數減少了 30.1 萬個，而經濟學家預計將增加 20 萬個新工作崗位。

備受關注的非農就業報告將於周五 (4 日) 上午發布。經濟學家預計 1 月將新增 15 萬個工作崗位。

與此同時，Markit 將於美東時間周四 (3 日) 上午 9:45 發布 1 月綜合和服務業採購經理人指數 (PMI) 的最終讀數。ISM 的 1 月非製造業 PMI 定於美東時間上午 10 點發布。

12 月工廠訂單數據定美東時間上午 10 點公布。

周四 (3 日) 將拍賣價值 500 億美元的 4 周票據和 400 億美元的 8 周票據。