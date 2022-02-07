今年看超級盃 觀眾將逃不過加密貨幣廣告轟炸

美國體育年度賽事 NFL 第 56 屆超級盃，周日 (13 日) 將於洛杉磯舉行，對收視的觀眾來說，將會發現本屆的主宰者是加密貨幣。

本季 NFL 擊敗眾多競爭者，站上超級盃賽場的是洛杉磯公羊及辛辛那提孟加拉虎，賽場之外，廣告商的競爭同樣激烈，只有砸銀彈最多者得勝。

據報導，今年 NBC 播放時間 30 秒的廣告，費用高達 700 萬美元。正由於廣告花費巨大，最終得勝者往往是當年最火爆的行業，就像是曾經的網際網路、貸款業務，而今年則是加密貨幣。

知情人士透露，美國最大的交易所 Coinbase Global Inc．以及 FTX 和 Crypto.com 都將投放廣告，加拿大交易所 Bitbuy 也有一個廣告。

過去兩年，瘋狂的加密貨幣反彈以及強勁的風險資本投資，豐厚了加密貨幣公司的金庫，而他們之間的競爭，更是到了白熱化階段，FTX 交易所最著名的廣告手法，正是向體育界拉攏，建立知名度及客戶的信任。

FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 表示，在 NFL 播放廣告，是讓公司名字出現的一種方式，很難找到比這更引人注目的場所。

贊助諮詢公司 IEG 估計，加密公司今年在北美體育贊助上的支出總額將超過 1.6 億美元。IEG 全球董事總經理 Peter Laatz 說：「這是驚人的支出成長。」

Laatz 表示，加密貨幣公司希望讓人們更了解他們，因為沒有太多人聽說過這些公司，而且人們對加密貨幣到底是什麼仍然有些困惑。