〈房產〉1月六都建物移轉2.4萬棟持平去年同期 寫近9年同期次高

去年 12 月六都建物買賣移轉棟數創下近 72 個月新高，不過今年 1 月房市步入農曆年前淡季，趕交屋需求減少，統計六都 1 月移轉棟數累計 2.4 萬棟，持平 2021 年同期，但月減約 13.3%，六都之中以新北市和台南市表現較佳，年增幅度達 8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，1 月全台六都建物買賣移轉棟數月減 13.3%，主要在 1 月的買賣移轉棟數反映去年 12 月市況，在全球經濟活動逐步復甦及各國財政紓困政策加持下，國內經濟基本面佳，然而，為了遏止炒房風氣、抑制房價飆漲，政府積極打炒房，祭出政策一波波，自去年 12 月起，除了央行第四度出手加重選擇性信用管制之外，內政部也通過修法草案，祭出五大打炒房政策，包括全面限制預售屋換約轉售、私法人購屋採許可制、嚴懲炒作者、預售屋解約需申報、建立檢舉獎金制度等，引起市場購屋態度轉趨觀望，

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年底受惠景氣熱絡與年底前的交屋潮，12 月買賣移轉創下近 6 年的單月新高，1 月則受到前月基期已高，加上時間已經靠近農曆年節，即使交屋也來不及裝修並在農曆年前進住，因此移轉量出現月減現象，而今年 1 月工作天數與去年同期持平，六都移轉棟數也較去年同期持平，且是近 9 年來的同期次高紀錄，整體市況仍維持穩定。

全台六都 2022 年 1 月建物買賣移轉棟數為 2.4 萬棟，月減 13%，但較去年同期持平，1 月台北建物買賣移轉棟數 2720 棟，月減 5%，年減 8%，新北市則為 6202 棟，月減 11%，但年增 8%，桃園市 4346 棟，月減 14% 且年增 5%，台中市 4671 棟，月減 18% 且年減 16%，台南市 2235 棟，月減 6% 但年增 8%，高雄市 3844 棟月減 20% 但年增 6%。

曾敬德表示，2021 年雙北以外崛起態勢明顯，許多區域的房價創下新高，交易量也同步增溫，科技廠商設廠成為市場資金追逐的新題材，不過高房價始終會成為社會問題，當前政策仍緊盯房市的投機行為，後續還有抑制房市的政策出爐，購屋人心情難免「既期待又怕受傷害」。