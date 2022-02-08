〈房產〉工資及原物料漲翻天 全台2021年住宅開工數下滑

依內政部統計資料顯示，2021 年全台住宅開工宅數達 13 萬 0433 宅，開工面積達 565.2 萬坪，為近 12 年次高，但和 2020 年相比，宅數減少 2.6%，面積縮小 2.2%；值得注意的是，六都除桃園、台中、台南三都增加，其餘均減少，而六都之外的都會，表現明顯強勢。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，雖然 2021 年預售持續火熱，不過在工料雙漲和政府打房壓力下，許多業者選擇暫緩開工，反而造成開工數不增反減。

在最新統計中，較值得注意的是各區域表現，六都中以台中市開工數最多，但增幅以台南最大，並達到 15.3%，各縣市宅數在 1000 宅以上的增減幅中，以嘉義縣增加 95.7% 為最多，苗栗增加 72.7% 緊追在後，而彰化縣以 30.7% 位居第三，熱度爆表的新竹市，增幅僅有 17.2%。

徐佳馨指出，六都中，桃園、台中與台南三都在交通、重劃區等議題發酵下，開工穩定增長；而諸如嘉義、苗栗與彰化等地，也因為園區話題受惠，例如嘉義太保、苗栗竹南的科學園區等，為了能在落實話題之前盡早交屋，也使得開工數量大幅增加。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，開工數也反映了市場熱度，2019 年後開工數大勝 2014 年前波高點，推案也從蛋黃擴及到蛋白甚至蛋殼，購買預售的民眾要謹慎選擇優質建商，否則在工料雙漲壓力下，勢必造成中小業者出現一波盤整，缺工可能導致工期延長，如果建商不幸倒閉，房子成為爛尾樓，民眾也將蒙受重大損失，不可不注意。