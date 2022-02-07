〈房產〉都更危老夯 全台拆除件數寫921後新高 拆除面積登上巔峰

全台屋齡老化，六都除桃園及台中之外，平均屋齡都超過 30 年，依內政部統計，2021 年全台核發建築物拆除執照達 2793 件，共 6078 宅，面積達 78 萬餘坪，件數寫下 921 後新高，其中住宅有 1447 件，共 4148 宅，面積達 19.2 萬坪，其中六都在住宅拆除宅數占比上達 82.7%。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，近年都更與危老話題夯，但整合成本不低，不過近年房價飆漲，也讓許多地主願意參與其中，加上政策推波助瀾，讓拆除件數寫下新高。

統計顯示，截至 2021 年第三季止，全台六都屋齡除桃園的平均 26.76 年最年輕，台中 28.89 年居次之外，其餘四都平均屋齡都超過 30 年，其中以台北市平均 36.29 年最高壽、其次為台南市的 33.31 年，高雄市為 31.98 年，新北市平均屋齡為 30 年。

綜觀歷史紀錄，全台上回建築物拆除宅數與總樓地板面積高點分別是 1997 年與 2005 年，住宅類拆除宅數前波高點為 1997 年，其後在 921 因震災影響，讓拆除面積再攀高，時至近年因都更與危老話題發燒，拆除數不斷加溫。徐佳馨指出，從佔有大多數比重的六都住宅拆除狀況來看，相較 2021 與 2020 兩年，件數與宅數均以雙北增幅最多，但宅數不增反減，此外在桃園在件數與宅數雖然在低量，但拆除面積大增，顯見產權單純的個案仍是目前整合的大宗。另外，台中在件數、宅數與面積均減少，可以看得出在取得素地較容易的區域，雖然房價直直漲，但建商仍舊鍾情於直接開發，對於整合依舊興趣缺缺。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，拆照數量雖然增加，但比起全台老宅數量仍緩不濟急，雖有危老政策促進城市新陳代謝，不過台北市還是以產權單純的整合案最容易改建，在大台北以外的區域改建上的意願與難度都明顯較高，建議以投資思維進場者最好審慎評估。