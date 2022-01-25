〈房產〉調查：上季台南房市最兇悍 開價及成交價季增均逾1成

2021 年第四季國泰房地產指數今（25）日出爐。結果顯示，去年第四季預售新屋房價相較前一季及 2020 年同期呈現「價漲量穩」，房市表現偏熱。調查結果也顯示，上季台南的價格增長最明顯，包括可能成交價及開價都較前一季上漲超過 1 成。

國泰房地產指數指出，進一步觀察各地區表現，相較去年同季，價格面桃園成交價維持穩定，其餘地區成交價均上漲； 交易量能面除桃竹成交量增加，其餘地區維持穩定或減少。

從四季移動趨勢觀察，國泰房地產指數指出，與前波高峰相比，各地區去年第四季波段成交價都較前波為高；但成交量兩極發展，桃園及新竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已接近或超過前次波段高點，但台南、高雄近期漲勢趨緩。

區域房市而言，國泰房地產指數點出台南的價格增最明顯，包括可能成交價季增 11.21% 及開價上漲 10.82% 的漲勢最為明顯。

國泰房地產指數指出，全台房市在經濟表現佳、資金寬鬆及低利環境多重力道支撐下，疫後加上全球性通貨膨脹效應，導致房市交易熱絡；但通貨膨脹、營建成本高漲、預期央行利率升息，政府打炒房政策及疫情發展等干擾因素仍多。且近期央行第四度調整選擇性信用管制措施，政府房市調控政策 全面升級， 將有助於平穩房市。

國泰房地產指數指出，2021 年第四季的全台房市，成交價全面上漲， 而成交量普遍持穩或減少，主要因建案惜售、營建成本難以掌握或比較基期較高所影響；整體而言，房市表現仍屬偏熱。