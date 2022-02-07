〈美股早盤〉市場等待更多財報和通膨數據 美股小幅開高、派樂騰暴漲27%

本週等待更多企業財報和最新通膨數據之際，美股週一 (7 日) 小幅開高，道瓊隨後走低。截稿前，道瓊工業指數小跌 11 點或 0.03%，那斯達克綜合指數漲 0.77％，標普 500 指數漲 0.22％，費城半導體指數漲 1.15％。亞馬遜和 Nike 有意收購的消息傳出後，派樂騰 (PTON-US) 開盤暴漲 27％。

過去一週來，Meta(FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等重磅科技股財報，在市場掀起陣陣波瀾。接下來，迪士尼 (DIS-US)、Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US)、輝瑞 (PFE-US) 和可口可樂 (KO-US) 財報將在本週陸續登場，傳出亞馬遜和 Nike 均有意收購的派樂騰 (PTON-US) 也將公布最新業績。

目前已有超過一半以上的標普 500 指數成分股公司公布最新財報。FactSet 上週五數據顯示，標普 500 指數成分股企業獲利年增 29.2%，若接下來幾週維持不變，則企業獲利將連續 4 季超過 25%。

另外，瑞信 (Credit Suisse) 數據顯示，已公布財報的標普 500 指數成分股，總獲利表現較預期高出近 8%。

企業財報消息面，食品加工商泰森食品 (TSN-US) 截稿前漲 9.6％，受惠於肉類價格漲價，其週一盤前公布上季營收獲利均勝預期，並看好全年銷售額落在指引範圍上半段；玩具商孩之寶 (HAS-US) 上季財報表現雖優異，開盤仍跌 3.5％。

經濟數據方面，即將在本週四公布的美國消費者物價指數 (CPI) 備受投資人關注。經濟學家普遍預計，美國 1 月 CPI 估年增 7.3%，再創 40 年來最快增速，若加上優於預期的最新非農，這樣的結果將支持美國經濟已充分復甦且景氣足夠熱絡的敘述，成為聯準會積極收緊政策的依據。

FedWatch 工具顯示，市場目前預計，聯準會在 3 月升息 2 碼 (50 個基點) 的機率為三分之一，且利率可能在年底時達到 1.5%。

全球疫情消息面，香港週一單日新增 614 例確診，創疫情爆發以來最高紀錄，自 1 月以來累計確診數已超過 2000 例。另一方面，澳洲宣布自 2 月 21 日起允許完全接種疫苗的旅客入境，結束約 2 年的邊境管制。中國廣西則因本土疫情延燒，宣布週一午夜開始封城。

台北時間週一 (7 日)22 時許截稿前：

道瓊工業指數下跌 11.76 點或 - 0.03%，暫報 35077.98 點

那斯達克綜合指數上漲 108.37 點 0.77%，暫報 14208.66 點

標普 500 指數上漲 10.07 點或 0.22%，暫報 4510.60 點

費半上漲 39.66 點或 1.15%，暫報 3491.68 點

台積電 ADR 上漲 2.24% 至每股 123.73 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.923％

紐約輕原油下跌 0.96％ 至每桶 91.42 美元

布蘭特原油下跌 0.61% 至每桶 92.70 美元

黃金上漲 0.48% 至每盎司 1816.40 美元

美元指數上漲至 95.545

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

派樂騰 (PTON-US) 早盤上漲 26.50％，至 31.12 美元。

激進派股東 Blackwells Capital 上月提議董事會裁掉現任執行長，並考慮出售後，多家外媒週日報導稱，亞馬遜和 Nike 均有意對派樂騰提出收購報價。

Spirit Airlines(SAVE-US) 早盤上漲 14.08％，至 24.79 美元。

美國廉價航空 Spirit Airlines 同意以 66 億美元交易價值，與 Frontier Group(ULCC-US) 旗下的 Frontier Airlines 合併， 合併後實體年收入估約 53 億美元，每日航班數料超過 1000 班，預計每年為消費者省下 10 億美元。

Snowflake(SNOW-US) 早盤上漲 6.09％，至 292.62 美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Keith Weiss 將 Snowflake 股票評級調升至「增持」(overweight)，目標價為 390 美元，較週五收盤價溢價近 27%，除了基本面良好外，大摩也看好 Snowflake 的擴張動能。

關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

FlowBank 投資長 Esty Dwek 表示，市場一直在重新定價，正如殖利率上升所呈現的那樣，但我認為，我們已經到了一個難以對更鷹派前景進行定價的程度，因此現在可以看到一些穩定跡象。

Arbuthnot Latham 投資長 Gregory Perdon 稱，殖利率仍處於較高水平，這可能使投資人感到緊張，尤其成長股更容易受到高殖利率打擊。

富國銀行 (Wells Fargo) 高級經濟學家 Sam Bullard 週日表示，繼 1 月非農的驚人表現後，本週的重點著重在 1 月通膨報告，有進一步跡象顯示物價壓力仍在持續上升，若通膨預期持續上升，尤其是長期通膨，只會加重聯準會在 3 月採取行動的壓力，並為升息路徑增添不確定性。