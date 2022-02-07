兩大廉航Frontier與Spirit將合併成美國第五大航空公司

美國兩家最大廉價航空公司 Frontier Airlines (ULCC-US) 和 Spirit Airlines (SAVE-US) 已同意合併，成為美國第五大航空公司。兩家航空公司的 CEO 在紐約市宣布該協議，而兩家公司的董事會在周末批准了這項交易。

該交易價值 66 億美元，由 Frontier Airlines 控制合併後新公司 51.5% 的股份，Spirit 將持有剩餘的 48.5%。Spirit 股東所持股票將可獲得 1.9126 股 Frontier 股票和 2.13 美元現金。兩家公司表示，這筆交易代表每股 Spirit 股票價值為 25.83 美元，較上周 Spirit 股票最後收盤價溢價 19%。

尚未確定的是合併之後的航空公司名稱、誰將擔任 CEO，以及航空公司總部的位置。新航空公司的總裁將是 Frontier 現任總裁 Bill Franke，他也是其母公司 Indigo Partners 的管理合夥人。在宣布該協議的新聞稿中，Franke 表示，合併後的航空公司「將為消費者創造美國最具競爭力的超低價航空公司」。

對 Franke 來說，這筆交易是投資和監督全球廉航職涯中的最新一章。從 2006 年到 2013 年，Indigo Partners 持有 Spirit 的股份，Franke 擔任該航空公司的總裁，然後在 Indigo 出售其在該航空公司的持股後辭職。之後不久，Indigo 以 1.45 億美元從 Republic Airways 手中收購了 Frontier Airlines。

自那次收購之後，總部位於丹佛的 Frontier 經由增開航點和航班穩步擴展其航線網路，通常瞄準西南航空 (LUV-US) 等大型航空公司擁有強大影響力的城市。幾乎每次 Frontier 都成功地以低廉票價搶進市場，在尋求低價機票的旅客中站穩腳跟。

總部位於佛羅里達州 Miramar 的 Spirit 過去 10 年也一直在積極擴張，並計劃在與 Frontier 合併後繼續推動此一戰略。Spirit CEO Ted Christie 在合併協議聲明中表示：「這項交易的重點是打造一個積極的超低價競爭對手，以為我們的客人提供更好的服務。」

根據美國運輸部的數據，2013 年，Spirit 和 Frontier 占美國航空公司飛行收入的 2.8%。到 2019 年，兩家合計的市占率幾乎翻了一倍，達到 5.4%，而美國 4 大航空公司美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和西南航空則控制了 73.9% 的乘客里程收入。

由於兩家航空公司都只使用空中巴士飛機，而且都沒有在市場占有主導地位，Spirit 與 Frontier 的合併形式上是合理的。即使如此，拜登政府已向美國企業明確表示，它將比川普政府更積極地審查各種合併案。兩家廉航業者預計該交易將在今年下半年完成。