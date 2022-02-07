派樂騰求售 Wedbush：蘋果也將加入競購行列

由於全球防疫限制逐步鬆綁，居家健身器材品牌派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 近期營運出現困難，並爆求售消息，投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 人為，除了亞馬遜是潛在買家，蘋果也將加入競購以壯大醫療保健業務。

據外媒報導，由於消費者需求減弱，派樂騰希望控制成本，將暫時停止生產飛輪車與跑步機，還傳出遭激進投資人施壓，尋求可能的出售機會。除了近期盛傳的亞馬遜外，Wedbush 分析師認為蘋果也有興趣買下派樂騰。

Ives 表示，併購派樂騰將成為蘋果「重大經營策略轉變」，且促進該公司未來幾年積極發展醫療保健業務。派樂騰目前全球擁有 280 萬訂閱用戶，且具備獨特且強大競爭護城河，蘋果的收購將能同時擴大醫療保健業務，並保持該領域的競爭力，攻守方都利大於弊。

若亞馬遜 (AMZN-US) 與 Nike (NKE-US) 收購派樂騰，將能直接進入居家健身市場，創造巨大交叉銷售 (Cross-Selling) 潛力，這將使蘋果原先醫療保健商業模式受到威脅，因此，蘋果收購派樂騰將能抵禦潛在競爭者的入侵。

此外，併購派樂騰將能結合目前自家健身、Apple Watch 的功能，來快速擴大旗下醫療保健業務的規模，加速該業務的成長也是目前蘋果致力於發展的目標。

不過，Wedbush 認為，蘋果自 2014 年斥資 32 億美元收購耳機品牌 Beats 後，一直避免大規模收購行動，但蘋果仍有機會加入競購的行列。蘋果目前具備 2000 億美元可動用資金，而潛在收購派樂騰成本約 120 億至 150 億美元。

Wedbush 表示，派樂騰有機會能完美融入蘋果用戶生態系，對於蘋果而言將是值得一試的標的，此外，在亞馬遜、Nike，迪士尼都可能成為潛在競爭對手之際，預估蘋果將被迫加入競購的行列。