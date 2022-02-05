派樂騰傳吸引亞馬遜等潛在買家 盤後飆漲約30%

最近幾個月股價低迷的居家健身器材業者派樂騰 (Peloton)，周五傳出正與亞馬遜 (AMZN-US) 洽談潛在收購事宜，也有其他潛在買主正在評估，盤後股價大漲約 30%。

華爾街日報 (WSJ) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 雖然就收購事宜與派樂騰 (PTON-US) 接洽，但相關討論還在很初步的階段，沒有任何即將達成的交易，甚至最終也可能談不攏。兩家公司都拒絕置評。

CNBC 則報導，派樂騰雖然對出售感興趣，但並未展開正式的程序。

派樂騰最近幾個月股價暴跌，維權投資人 Blackwells 資本公司甚至透過公開信要求派樂騰考慮出售，並呼籲董事會裁撤執行長 John Foley。在信中，Blackwells 曾點名蘋果 (AAPL-US) 或 Nike(NKE-US) 為潛在買家。

派樂騰周五盤後一度飆逾 30%，最終漲 26.42% 至每股 31.10 美元。該股周五稍早收盤報每股 24.60 美元，低於 2019 年首次公開發行 (IPO) 的每股 29 美元。

股價暴跌或許讓派樂騰成為吸引人的收購目標，對有意跨足健身和健康相關產業的公司尤其是如此。2020 年疫情正盛期間，派樂騰股價一共暴漲 440%，去年市值更一度直逼 500 億美元，但隨著投資人捨棄居家防疫概念股，派樂騰目前市值僅剩約 80 億美元。

亞馬遜這幾年持續投資可連網的醫療業務，例如 Halo 運動手環和健身 app，也在 Halo 訂閱服務加入不少居家健身影片和餐點規劃建議。

觀察家認為，亞馬遜可能想把派樂騰的產品納入健身產品陣容，例如含運費共要價 1745 美元的初代飛輪車「Peloton Bike」。派樂騰的產品還包括高階飛輪車「Peloton Bike+」(售價 2495 美元)，跑步機「Peloton Tread」(售價 2845 美元) 等。

亞馬遜傳出有意收購派樂騰，強化健身產品陣容。 (圖: AFP)

WSJ 報導指出，對派樂騰來說，亞馬遜的物流事業能幫助解決一直存在的供應鏈問題，而 Peloton 每月訂閱費可能併入亞馬遜的 Prime 方案中。

派樂騰預定美股下周二盤後公布第 2 季財報，不過投資人更關心全年展望。該公司上周預先發布多項第 2 季財務數據，營收預料落在公司先前提供的財測區間，但訂閱用戶人數可能落空。

派樂騰不久前傳出聘請麥肯錫顧問公司以削減支出，其中一個選項包括裁員。