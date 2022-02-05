〈紐約匯市〉1月非農就業報喜 美元反彈 但本周仍收黑1.8%

美國 1 月非農就業報告捎來喜訊，提高聯準會 (Fed)3 月開會積極升息的機率，美元兌一籃子貨幣周五(4 日) 從兩周低點反彈，但本周仍挫貶 1.8%，寫下 2020 年 11 月以來最差單周表現。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.1% 至 95.446，稍早一度因為歐元勁揚而跌至 95.136。DXY 本周共跌 1.8%。

美國勞工部周五公布，1 月非農就業人數新增 46.7 萬人，遠勝市場預估的增加 15 萬，12 月數據更從 19.9 萬一口氣上修到 51 萬人，儘管失業率微升至 4%。

由於周三公布的「小非農」ADP 就業報告十分低迷，市場原本預料 1 月就業報告也不會太好看，但結果顯示美國就業穩健成長，1 月平均每小時工資年增 5.7%、月增 0.7%。

HSBC 外匯策略部門主管 Daragh Maher 說：「1 月工資月增 0.7% 是積極的訊息，這化解了實質所得被壓縮和停滯性通膨 (stagflation) 的疑慮，一掃美元悲觀氣氛，而且可能鼓舞聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的鷹派陣營。」

美元也從美債殖利率上揚中獲得動能。非農報告公布後，美國 10 年期公債殖利率周五再度升破 1.9%，反映市場利率預期的 2 年期殖利率升至 1.2970%，是 2020 年 2 月底迄今最高，5 年期殖利率升至 1.79%，是 2019 年 7 月來最強。

截至周五尾盤，美國利率期貨市場反映今年將升息超過五次，相當於緊縮 134.4 個基點，預測 3 月升息 50 個基點的機率，則從數據公布前的 18% 躍升到近 40%。

隨著歐洲央行 (ECB) 態度轉鷹，歐元保持強勢，對美元升值 0.1% 至 1.1455 美元，本周共升值 1.7%，是 2020 年 3 月底至今最佳單周表現。

HSBC 的 Maher 說，歐元兌美元可能重拾上揚動能，原因是市場似乎在意意外轉鷹的 ECB 更甚 Fed。

英鎊兌美元周五貶值 0.5% 至 1.3636 美元，但本周累計勁揚 1%。英國央行 (BOE) 周四把基準利率調升至 0.5%，是該央行 18 年以來首次連兩次開會升息。

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