美1月非農新增就業 46.7 萬 大幅優於預期 失業率略增至4%

美國勞工部周五 (4 日) 公布 1 月非農新增就業大增至 46.7 萬人，大幅優於市場預期，失業率連續下滑趨勢止步，略增至 4%。

1 月非農就業報告：

非農新增就業報 46.7 萬人，預期 15 萬人，前值自 19.9 萬人上調至 51 萬人

失業率報 4%，預期 3.9%，前值 3.9%

平均每周工時報 34.5 小時，前值 34.7 小時

平均每小時薪資年增率報 5.7%，預期 5.2%，前值 5%

平均每小時薪資月增率報 0.7%，預期 0.5%，前值 0.5%

勞動參與率報 62.2%，前值 61.9%

(圖: Bloomberg)

非農就業報告主要由 2 項調查所組成，一項為針對企業雇主的調查，另一項為針對家庭。

整體而言，由於 Omicron 蔓延，1 月有 360 萬美國就業人口因病並未工作，是 12 月的兩倍多。

不過，1 月多產業就業仍都出現成長，其中休閒、酒店業成長 15.1 萬人；運輸、倉儲、零售貿易以及商業服務也都穩健成長。

幾個產業穩定成長可能反映出企業在面對勞力緊張之際，傾向在平時保留更多消費旺季招聘的工人。

此外，12 月非農就業也大幅修正至 51 萬人。嘉信證券首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示，此修正消除季節性因素，證明整體就業市場強勁，尤其是 Omicron 蔓延之際。

1 月失業率略為上升，終止連 6 降，不過，勞動參與率小幅走揚，而薪資增幅超出市場預期，反映通膨壓力持續存在的隱憂。

1 月平均薪資月增 0.7%，增幅已達去年 7 月以來高點，年增 5.7%，雖然薪資上揚正在影響企業收益，薪資持續成長也反映企業願意支付更多來吸引並留住人力。

然而，新增就業成長優於預期可能會使市場擔憂，聯準會今年為了應對通膨恐採取更激進立場。同時間，勞力市場不畏 Omicron 蔓延持續改善，成為勞力市場表現強勁的強力證據。