〈紐約匯市〉歐洲央行轉鷹 歐元兌美元觸及3周高點

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四 (3 日) 的談話，引發了歐洲加快貨幣政策收緊的預期，促使歐元兌美元急速攀高，觸及 3 周以來最高。

拉加德在周四的記者會上，表達對高通膨持續的擔憂，未再重申今年不大可能升息的言論，而是說，會非常謹慎地評估環境，「視數據而定」。

歐元區貨幣市場目前預計 6 月升息 10 個基點的可能性為 80%，到年底升息 40 個基點的可能性幾乎為 100%。

歐元兌美元連續第五日上漲，一度上漲至 1.1452 美元，為 1 月 14 日以來最高，之後升幅減至 1.2% 至 1.1441 美元。歐元有望創下自 2020 年 12 月初以來最大單日漲幅。

美元指數下跌 0.5% 至 95.513，下跌壓力主要來自於歐洲。由於同時間華爾街科技股暴跌，削減了風險偏好，為美元提供了一些支撐。

英國央行周四宣布升息 25 基點，至 0.5%，符合市場預期。英鎊兌美元連續第 6 日上漲，在兩周高點附近稍做休息。

ING 外匯策略師 Stefano Pesole 表示，歐洲央行為市場猜測其收緊貨幣政策打開了大門，他預計短期內歐元兌美元匯率在 1.13-1.15 美元之間。

凱投宏觀首席歐洲經濟學家 Andrew Kenningham 認為，拉加德發表了比以往更強硬的說法，最重要的是，她明確拒絕重複她的觀點，即今年升息「非常不可能」，這其實在說，她認為今年會升息。

美元兌日圓上漲 0.42%，媒體報導，日本政府正在考慮將東京和日本其他 13 個縣的防疫限制延長兩周至 2 月 27 日後，日圓走軟。

截至台北時間周五 (4 日) 上午 8 時許價格：