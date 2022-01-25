Meta將推出全世界最快超級電腦 有望今年年中完成

臉書母公司 Meta(FB-US) 在去年宣布更名並強調元宇宙的願景，如今，該公司宣布表示，旗下研究團隊正在打造全世界最快的人工智慧 (AI) 超級電腦 AI Research SuperCluster(RSC)，並且有望在 2022 年年中完成。

Meta 表示，RSC 將幫助該公司構建更好的 AI 運算模型，這些模型可以從數兆實例中進行學習，跨越數百種語言，將文本、圖像和影片結合分析，以確保內容是否有害。相關應用可以小至臉書、Imstagram 的內容審查演算法，也可以大至增加 AR 裝置擴增實境 (AR) 功能。

Meta 表示：「這項研究不僅有助於確保人們在使用我們產品服務時的安全，在未來建構元宇宙時發揮出同樣的能力。」

Meta 指出，要建造出新一代高階人工智慧，運算速度需達每秒千億次，該公司研究團隊目前已開始使用 RSC 訓練用於研究的自然語言處理 (NLP) 以及大型電腦視覺模型。未來目標是在一天內通過約 16,000 個 GPU，訓練超過一兆個參數的模型。

Meta 表示，RSC 已經是目前運算速度最快的 AI 超級電腦之一，在今年年中完成建置後，將成為世上最快的超級電腦。Meta 發言人也表示，該公司正在與來自輝達 (NVDA-US)、Pure Storage(PSTG-US) 和企鵝運算公司的團隊合作打造這台超級電腦。