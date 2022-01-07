通用自駕輔助系統Ultra Cruise 將採高通Snapdragon Ride晶片

通用汽車周四（6 日）表示，準備明年投產的自駕系統「Ultra Cruise」將採用高通 Snapdragon Ride 的三款晶片，成為將該款晶片用於自駕技術的首位汽車製造商。

通用旗下豪車品牌凱迪拉克（Cadillac）明年推出的電動車 Celestiq 將搭載 Ultra Cruise 自駕系統，該公司表示，該系統能在美國、加拿大高達 95% 的道路上實現放開雙手駕駛。

負責開發 Ultra Cruise 系統的總工程師 Jason Ditman 表示，Ultra Cruise 只是一個監測系統，駕駛仍須注意路況，不過能讓駕駛在很大程度上體驗放手開車。

Ultra Cruise 本體是一台電腦，體積相當於兩台筆電大小，由通用提供的軟體加上高通 Snapdragon Ride 的三款晶片打造而成，其中兩款晶片用於運算，另一款則加速特定功能。

對高通來說，此次和通用的合作創下新的里程碑。高通主導手機晶片市場已久，並一直試圖讓業務多元化，雖然高通與許多汽車製造商都達成合作協議提供娛樂系統、5G 連接晶片，但通用是首家採用 Snapdragon Ride 晶片用於自駕功能的汽車製造商。

高通正與輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 旗下 Mobileye 等競爭對手爭奪汽車製造商客戶。對電動車來說，晶片效能扮演著重要角色，高耗能的運算系統會加速消耗車用電池有限的電力，不過高通憑藉在手機晶片上的低耗能技術，吸引汽車製造商。

Ultra Cruise 系統總工程師 Ditman 不願透露電力消耗，不過表示，該系統採氣冷式設備，意味著高通晶片可能比其他需要冷凝液冷卻的同類產品消耗更少的電能、產生更少熱量。

通用 (GM-US) 周四股價略漲 0.21%，每股報 62.87 美元，高通 (QCOM-US) 則下跌 0.29%，每股報 185.95 美元。