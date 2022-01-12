蘋果雲端遊戲市場失利 輝達、亞馬遜、微軟有望受惠

根據 GlobalData 周二（11 日）公布的分析報告，今年雲端遊戲產業價值比去年成長 59% 至 30 億美元，由於蘋果 App Store 高額佣金與嚴格的審批流程，將面臨失去該領域市場的風險，使其競爭對手如輝達、亞馬遜、微軟等公司從中受惠。

GlobalData 分析師 Rachel Foster Jones 在報告中寫道，由於蘋果嚴格的政策，如 App Store 高額的抽佣與嚴格的審批流程，雲端遊戲服務商可能會刻意避開在該平台上架，面臨失去市場的風險，並指出「蘋果可能是唯一一家沒有遊戲服務的大型科技公司」。

雲端遊戲是指透過網路在遠端伺服器上運行的遊戲，不須透過遊戲設備。如果雲端遊戲在很大程度上繞過蘋果的 App Store，Jones 認為輝達、亞馬遜、微軟等公司將透過基於網路的途徑瞄準 iPhone 用戶，一旦成功，蘋果將很難推出具有競爭力的遊戲服務，並難以在雲端遊戲領域站穩腳跟。

至於設備方面，Jones 表示最受歡迎的雲端遊戲平台將會是 Alphabet(GOOGL) 旗下 Google 的 Android。她補充說，三星電子、步步高（BBK Electronics）、小米、華為都處於有利地位，若這些公司能與遊戲供應商合作，將會在 5G 手機遊戲上占優勢。

此外，該份報告也提到，如果開發商能提供專屬雲端運算的遊戲，可能對遊戲產業有顛覆性的影響。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價略跌 0.6%，每股暫報 171.28 美元，輝達 (NVDA-US) 下跌 1.13%、亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.66%、微軟 (MSFT-US) 下跌 1.02%。