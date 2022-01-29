〈紐約匯市〉美元指數站穩97 本周漲1.7%七個月最強

美元兌一籃子貨幣周五 (28 日) 遊走平盤，不過本周在市場押注聯準會 (Fed) 積極升息下共勁揚 1.7%，是七個月來最大升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 微漲 0.04%。 DXY 前一日剛突破 97，是 2020 年 7 月以來首次突破此價位。

貨幣市場目前押注 3 月升息 28.5 個基點，且今年一共調升 119.5 個基點，帶動美元穩定升值。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「美元略為盤整，但漲勢還沒走完。」

美國勞工部周五公布就業成本指數 (ECI)，顯示第 4 季勞動力成本勁增 1%，不過增幅低於市場預期的 1.2%，也比第 3 季的 1.3% 減緩。ECI 被視為衡量勞動力市場閒置的良好指標，也是預測核心通膨率的指標。

Chandler 說，ECI 是 Fed 主席鮑爾曾經特別提到的指標，而最新數據顯示漲幅略比預期和緩，促使投資人在本周尾聲之際調整美元部位。

美國公債殖利率走軟，10 年期殖利率下滑至約 1.77%，周一一度升至兩年高點、直逼 1.9%。通常和市場利率預期同步波動的 2 年期殖利率，也下降 2.8 個基點至 1.164%，儘管本周仍保持可觀的漲幅。

歐元稍事歇息，周五尾盤報 1.1143 美元，從周四的 20 個月低點 1.1131 美元略回升。

Chandler 說，歐元區下周將公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 初值，預估年增率可能從 5% 減緩微 4.3%，有助歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 遏制鷹派聲音。

相較於鷹派的 Fed，ECB 和日本銀行 (央行，BOJ) 貨幣政策可能仍保持寬鬆，意味著美元兌歐元、日圓還有上揚空間。

日銀總裁黑田東彥周五表示，現在還不到調升利率目標的時候。日圓對美元升值 0.14% 至 115.21 美元。

澳幣低迷，紐元略貶，以 0.6570 美元刷新 15 個月低點。

英鎊兌美元從周四的一個月低點回升 0.2%，報 1.3411 美元，兌歐元也上揚 0.2% 並逼近 23 個月低點。

交易員在英格蘭銀行 (BOE，央行) 下周開會之前保持謹慎，利率市場定價顯示，交易員押注 BOE 有 90% 的機率將升息。

截至周六 (29 日) 台灣時間約 6:00 價格：