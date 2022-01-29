美12月核心PCE物價年增4.9% 寫近40年新高

美國商務部周五 (28 日) 公布 12 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.9%，略高於市場預期，並創 38 年以來最大增幅。

報告顯示，12 月 PCE 物價指數年增 5.8%，符合預期，略高於 11 月的 5.7%，增幅為 1982 年 6 月以來最大，月增率報 0.4%，低於預期的 0.5% 和 11 月的 0.6%。

排除波動性較大的食品和能源成本後，12 月核心 PCE 物價指數年增 4.9%，略高於預期的 4.8%，月增 0.5%，符合市場預期。

美國 12 月核心 PCE 物價指數創近 40 年新高 (圖：Zerohedge)

與此同時，12 月個人收入月增 0.3%，商務部經濟分析局 (BEA) 表示，個人收入增加主要反映薪資成長，但部分也受到雇主收入下滑所抵消，總體來說，收入成長仍不足以抵銷通膨漲幅。

受 Omicron 變異株和高通膨影響。12 月個人支出月減 0.6%，降幅雖低於預期，但為去年 2 月以來首度下滑。

上圖：個人收入月率，下圖：個人支出月率 (圖：Zerohedge)

牛津經濟研究院經濟學家 Kathy Bostjancic 認為，供應鏈擔憂、物價上揚和 Omicron 蔓延導致假期購物季提前展開，促使消費者在 12 月減少支出。

值得注意的是，在勞動力市場緊縮和高通膨的環境下，過去 1 年來的總薪資成本增加 4%，增幅寫 20 年最高。

為了抑制高通膨，聯準會本周發出鷹派信號，主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三表示，他認為物價上漲主要和疫情所致的混亂情勢有關，然而，若勞動力沒有重返就業市場，更高的薪資可能繼續推升物價。