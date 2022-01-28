賓士深化與台灣固態電池廠輝能合作 砸近億歐元加速研發、擴產

台灣電池製造商輝能科技 (ProLogium Technology) 周四 (27 日) 表示，已與戴姆勒旗下賓士 (Mercedes-Benz) 簽署合作協議，將在未來幾年內共同開發、製造採用固態電池的測試車。

輝能科技在聲明中表示，賓士將投資近億歐元，並取得輝能科技董事會的一個席次，這筆投資將全力用於固態電池技術開發，並在歐洲建立電池產能，預估 2025 年後的賓士一些系列車款將採用輝能的固態電池技術。

賓士技術長 Markus Shafer 表示，固態電池技術有助於減少電池尺寸和重量，這也是賓士與輝能加強合作的原因。

固態電池使用薄層固體電解質，在電極間傳送鋰離子，此類電池被視為改變電動車業的潛在技術，因為固態電池能儲存更多的能量、充電速度更快，並比目前市面上的鋰電池有更高的安全性。

輝能已成為與賓士合作的最新電池製造商，該車廠致力於 2030 年所有車款全電動化，並趕上目前電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)。除了輝能外，其他電池合作夥伴包括 Factorial Energy、Automotive Cells 和 Farasis Energy。

電動車業正在競相開發下一代電池，以降低成本並減少電動車的「續航力焦慮」，中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 去年 1 月表示，將自 2022 年第四季開始出廠搭載 150 KW 電池組的 ET7 轎車，並採用固態電池。

輝能表示，目標在 2022 年底之前加速新廠的建設，以大規模生產固態電池。該公司去年 10 月在最新一輪融資中自 Primavera Capital Group 和軟銀中國創投 (SBCVC) 等投資者中籌集 3.26 億美元的資金。