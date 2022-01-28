韓媒：華星光電企圖打入蘋果iPhone OLED供應鏈

韓媒 The Elec 週四 (27 日) 報導，中國顯示器製造商華星光電已成立一個團隊來評估驗證其生產線，企圖打入蘋果 iPhone 的 OLED 螢幕供應鏈。

蘋果 iPhone 12/13 系列由三星、LG 和京東方供應，以三星和 LG 等韓企供應商訂單量最大，京東方僅供應蘋果少量的 6.1 吋標準版 OLED。京東方後，如今又有一家中國廠商企圖打入蘋果 OLED 供應鏈。

消息人士指出，華星光電和蘋果仍處於早期談判階段，兩家公司首先審查中國武漢的 T4 工廠生產的 OLED 螢幕，如果符合蘋果 (AAPL-US) 要求，華星光電正計劃投資一條演示線。

(圖片：AFP)

華星光電的 T4 廠可製造六代柔性 OLED，面板尺寸 1500x1850mm，該廠三階段投產後月產能可達 4.5 萬片 (玻璃) 基板，

The Elec 報導指出，蘋果決定將華星光電納入其供應鏈的可能性「極小」，因為京東方已可以生產具有相同規格的螢幕，而且京東方每月產能達 14.4 萬片，遠高於華星光電。蘋果還可以利用京東方作為槓桿，迫使三星和 LG 降價。

分析師稱，京東方成功為蘋果 iPhone 供貨，打破韓企壟斷局面前，蘋果評估其未通過的情況不止一次，華星光電想要最終打入，還需要相當一段時間的努力。

華星光電之前，中國 OLED 產品供應商維信諾 (Visionox) 去年 4 月也提交面板供蘋果審查，但結果似乎不順利。