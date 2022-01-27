馬斯克估今年電動車出貨量將破140萬輛 將宣布新擴廠地點

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周三 (26 日) 預測，儘管供應鏈問題今年持續存在，不過電動車交車數量預期將較去年成長超過 50% ，這意味著今年交車量有望突破 140 萬輛以上。

執行長馬斯克在電話會議中表示，即使是特斯拉也無法避免大型汽車製造商去年面臨的短缺問題，但該公司正盡全力提高電動車產能。目前柏林、德州廠持續開出產能，此外，今年有望再宣布新的擴廠地點。

馬斯克表示，今年主要重點是持續擴大電動車產量，以往只要推出新車產量都會下滑，因此今年預料不會推出新車型。等到明年， Cybertruck、Semi、Roadster 與 Optimus 機器人有望投產。

馬斯克說道，Optimus 機器人將是今年最重要的產品開發，長期而言，AI 機器人有可能比汽車業務更關鍵，機器人也是解決勞力短缺的最佳解，因此該業務非常重要。

此外，馬斯克在電話會議中表示，該公司自駕功能 FSD 未來將逐漸成為主要獲利來源，由於數據安全水平高，今年將能實現全自動駕駛。美國 FSD 測試版電動車的數量從去年 9 月底的幾千輛增加到近期的 6 萬輛。

4680 電池方面，特斯拉表示，德州廠將於本季按計劃在加州出廠首批搭配新一代 4680 電池的電動車。目前正持續提高品質與壓低成本，為今、明年量產做好準備。

至於儲能系統，馬斯克在分析師問答中表示，特斯拉 Powerwall 與 Megapack 未來將陸續改採磷酸鐵鋰 (LFP) 這類的非鎳電池，以錳為主的電池也可能是選項之一，但鋰鐵電池仍是首選。另外，若未來擺脫晶片短缺限制，能源業務成長速度將優於汽車業務。