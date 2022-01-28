庫存補充帶動經濟 美國去年第四季GDP成長6.9%

隨企業補充庫存以滿足消費者對商品強勁需求帶動經濟快速成長，美國商務部周四（27 日）公布去年第四季國內生產總值 (GDP) 季增年率達 6.9%，不僅高於第三季的 2.3%，也優於經濟學家預估的 5.5%，經濟成長恢復到 2021 年初水準。

由於企業去年不斷補充庫存以滿足消費者對商品的需求，庫存在去年第四季 GDP 成長貢獻驚人的 4.9 個百分點，特別是是汽車零件與耐久財，而目前供應持續短缺，企業補充庫存仍將是美國今年經濟成長動力。

美國去年 GDP 成長 5.7%，創下 1984 年以來最大增幅，主因是受到政府大規模刺激政策與低利率推動，然而去年底新冠變種病毒株 Omicron 再度使疫情升溫，12 月經濟成長勢頭已逐漸減弱，導致消費者支出減少，也擾亂工廠與服務業的商業活動。

展望今年第一季經濟成長，美國刺激措施與疫苗接種替行業復甦提供的動力可能進一步減弱，美國聯準會（Fed）計劃在未來幾個月內收緊貨幣政策以控制通膨，而且經濟學家預估 Omicron 在 1、2 月繼續對經濟造成影響，因此第一季 GDP 成長速度有放緩可能。

雖然去年第四季個人消費支出雖保持穩健，但已從 2021 年上半年逐漸降溫，消費者支出占經濟成長一大部分，去年第四季成長 3.3%，與經濟學家預期一致，高於前一季的 2%。

去年強勁的經濟成長也替 Fed 可能在 3 月升息提供支撐，Fed 主席鮑爾在日前會議利率後的記者會上表示，美國經濟已不再需要維持寬鬆的貨幣政策支持，很快將會適當的提高利率。

Fed 偏好的通膨衡量指標─扣除食品與能源的核心個人消費者支出（PCE）物價指數，去年第四季年增 4.9%，符合經濟學家預其，前一季為 4.6%。

此外，拜登簽署的 1.75 兆美元「重建美好未來」（Build Back Better）法案在國會卡關，經濟議程陷入膠著，拜登支持率也在下滑，削弱政府獲得更多資金的前景，而這次公布的經濟數據可望為拜登帶來一些鼓舞。