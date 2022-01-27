臉書一喜一憂：WhatsApp限時說明隱私政策 歐盟有條件同意收購Kustomer

歐盟委員會周四 (27 日) 表示，在收到消費者團體的投訴後，臉書 (FB-US) 旗下的 WhatsApp 須在 2 月底前解釋其隱私政策的變化，以及是否符合歐盟消費者保護法。

歐洲消費者組織 (BEUC) 及其 8 名成員向歐盟執行官和歐洲消費者當局表達不滿，指稱 WhatsApp 不公平地迫使用戶接受其允許其與臉書集團下其他網站共享一些數據的新隱私政策。

歐盟司法專員 Didier Reynders 表示，他也有同樣的擔憂，並已要求 WhatsApp 澄清該政策以及該政策是否符合歐盟消費者保護法。

他發表聲明指出：「WhatsApp 必須在 2 月底之前就如何解決我們的擔憂向我們做出具體承諾。」

關注的領域包括公司是否提供有關其最新服務條款的足夠資訊，以及其提示用戶接受新條款和隱私政策的通知是否公平。

委員會表示，它還擔心 WhatsApp 與第三方或其他臉書或 Meta 公司之間交換用戶的個資。

WhatsApp 發言人表示：「我們很期待向歐盟委員會解釋我們如何按照歐盟法律規定的義務保護用戶隱私。」

此外，在同意向競爭對手提供 10 年免費使用其訊息傳遞通路後，臉書周四獲得歐盟反壟斷當局批准，得以收購美國客戶服務新創公司 Kustomer。

歐盟委員會表示，該承諾解決了競爭問題。《路透》上月報導，這家全球最大的社群網路可望獲得歐盟有條件的批准。

Kustomer 向企業銷售 CRM 軟體，以便可以通過電話、電郵、簡訊、WhatsApp、Instagram 和其他管道與消費者溝通，這將幫助臉書擴大其即時通訊 App WhatsApp。該 App 在新冠疫情期間使用量飆升。

大型企業對新創公司的收購熱潮引發大西洋兩岸的擔憂。監管機構擔心所謂的殺手級收購目的在封鎖潛在競爭對手，以免它們大到足以構成威脅。