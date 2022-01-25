南韓2021年GDP成長4% 11年來最高水準

南韓央行 (BOK) 週二 (25 日) 公布，2021 年第四季的實質國內生產毛額 ( GDP) 季增 1.1%，全年增加 4.0%，增加率符合央行預測，也是 2010 年 (6.8%) 以來的最高水準。

南韓 2020 年實質 GDP 報年減 0.9%，主因是受到疫情干擾。

從南韓近兩年各季度 GDP 表現來看，2020 年 Q1 季減 1.3%、Q2 季減 3.2%，連續兩季負成長，接著在 Q3 季增 2.2%、Q4 季增 1.1%；2021 年 Q1 季增 1.7%、Q2 季增 0.8%、Q3 季增 0.3%、Q4 季增 1.1%，連續 6 個季度正成長。

2021 年第四季各部門表現方面，民間消費在前一季因受到第四波疫情所導致的供給受限等減少 0.2%，不過到了第四季也轉為增加 1.7% 。建設投資成長 2.9%，反映建築及土木的增長，但設備投資部分，機械出現 0.6% 的小幅減少，連續兩季萎縮。

出口方面，以半導體、煤炭、石油製品為主的出口增加 4.3%。進口方面，原油和化學製品的進口也同樣增加 4.3%。

經濟活動成長率方面，建設業報 2.2%、農林漁業報 1.3%、服務業報 1.3%、製造業報 1.1%。而水電瓦斯業則出現 0.8% 的負成長。另外政府支出增加 1.1%。

南韓實際國內總收入 (GDI) 在 2021 年第四季季減 0.5%，2021 全年只增加 3.0%。原油價格飆漲導致交易條件惡化，導致 GDI 成長率遜於 GDP 成長率。