中國第四季GDP年增4%優預期 全年8.1%達標

週一 (17 日) 中國統計局公布第四季 GDP 年增 4.0%，預期 3.6%，前期 4.9%。2021 全年中國國內生產總值人民幣 114.367 兆元 (初值)，年增 8.1%，超越官方的 6% 以上增長目標，也是 2011 年 (9.6%) 以來最大增幅，兩年平均增長 5.1%。這與 2020 年 COVID-19 疫情爆發導致的經濟活動停滯有關，中國經濟在 2021 年出現大幅回彈。

分季度看，第一季年增 18.3%，第二季年增 7.9%，第三季年增 4.9%，第四季年增 4.0%。

資料來源: 中國統計局

分產業看，第一產業增加值人民幣 8.3086 兆元，年增 7.1%；第二產業增加值人民幣 45.0904 兆元，年增 8.2%；第三產業增加值人民幣 60.968 兆元，年增 8.2%。

分城鄉看，2021 全年全國居民人均可支配收入人民幣 35128 元，年增 9.1%，兩年平均增長 6.9%；扣除價格因素實際增長 8.1%，兩年平均增長 5.1%，與經濟增長基本同步。城鎮居民人均可支配收入人民幣 47412 元，年增 8.2%，扣除價格因素實際增長 7.1%；農村居民人民幣 18931 元，年增 10.5%，扣除價格因素實際增長 9.7%。

城鄉居民人均可支配收入比為 2.50，較前一年減少 0.06。全國居民人均可支配收入中位數人民幣 29975 元，年增 8.8%。按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入人民幣 8333 元，中間偏下收入組人民幣 18446 元，中間收入組人民幣 29053 元，中間偏上收入組人民幣 44949 元，高收入組人民幣 85836 元。全年全國居民人均消費支出人民幣 24100 元，年增 13.6%，兩年平均增長 5.7%；扣除價格因素實際增長 12.6%，兩年平均增長 4.0%。

2021 年全年城鎮新增就業 1269 萬人，比前一年增加 83 萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為 5.1%，較前一年的平均值下降 0.5 個百分點。12 月份，全國城鎮調查失業率為 5.1%，年減 0.1%。