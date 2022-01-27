〈房產〉北台灣新房報價如沖天砲 北市推案將向上挑戰百萬元

據市調機構統計，去年第四季北台灣新成屋、預售屋成交價格不僅維持多頭格局，台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區等，五處新建案房價全都創下歷史新高紀錄，目前只有宜蘭地區仍未突破前波高點，台北市新案報價將挑戰 100 萬元。

去年第四季的房價漲勢更是兇猛，北台灣各縣市新建案平均年漲幅擴大至 8.7%，較同年第三季平均年增幅增加 2.5 個百分點。住展研發長何世昌表示，由於房價在 2021 年進入「主升段」，現在房價已經不是漲或跌的問題，而是「會漲到什麼程度」的問題；以領頭羊台北市來說，今年就會挑戰每坪 100 萬元關卡，成為北台灣房市的焦點。

由住展的統計資料顯示，台北市 2021 年第四季房價續漲到每坪 95.1 萬元，較上季漲幅約 1.5%，連續八個季度上漲，且連二季刷新歷史新高。若與去年同期相比，年漲幅擴大至 7.3%。

新北市去年第四季房價為每坪 43.7 萬元，季漲幅約 2.8%，價格連續八季上漲，並寫創下史上新高；與 2014 歷史高點每坪 42.9 萬元比，每坪還多出 8000 元。近一年來，房價上每坪漲上 3 萬元，年漲幅約 7.4%。

何世昌分析，近期台北市各行政區處於輪漲格局，去年第四季以中正、中山、南港等地漲幅稍大，主要是高價建案熱銷帶動整區房價跟漲；由於預售屋實價揭露速度加快，高價案周邊房價跟進調漲的速度也比去年快。預期今年下半年，台北市房價就會進入單價 100 萬元挑戰賽。

另外，新北市仍以蛋白區的價位漲速較強勁，如八里、淡水、五股等地漲幅較高，主因是這幾處房價相對較低，自住買盤持續流入推升住宅需求與房價。

何世昌指出，去年中上路預售屋實登的助漲效果是全面性的，尤其以平價建商大漲價對消費者衝擊最大；當平價案全面調漲，便形成「平價建商漲價與高價案價差縮小、高價案漲價拉大價差、平價案再漲價、中古屋跟漲」的循環。

同時，由於經濟成長強勁、通膨疑慮更濃，再加上房市調控措施戰略上的失誤，房地合一 2.0 與囤房稅都重蹈南韓覆轍，這波房市多頭的持續時間恐怕會比多數人預期得更長。

資料來源：住展 (房價單位：萬元 / 坪)



