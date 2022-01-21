〈房產〉北市平均屋齡達36年居六都之冠 老宅交易比重大增

全台屋齡老化，六都除桃園及台中之外，平均屋齡都超過 30 年，依內政部不動產資訊平台統計，全台去年第三季購買屋齡 30 年以上的占比為 34.1%，較 2020 年同期增加 3.1 個百分點，其中又以購買台北市老屋的比例最高，一半以上的購屋者的都是老屋，還比 2020 年同期增加 5.6 個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市房屋單價高，想要卡位台北市門牌，不是得買「老屋」就是買「小宅」，包括大安區、天母或民生社區等炙手可熱住宅區，屋齡超過 40 年以上老屋也所在多有，因地段好，且使用坪數較大，就算屋況老舊，但經過重新裝修後仍有新貌，長遠則有都更危老重建價值，因此都會區老屋仍頗具市場性。

不過，統計顯示，截至 2021 年第三季止，全台六都屋齡除桃園的平均 26.76 年最年輕，台中 28.89 年居次之外，其餘四都平均屋齡都超過 30 年，其中又以台北市的平均 36.29 年最高壽、其次為台南市的 33.31 年，高雄市為 31.98 年，新北市平均屋齡為 30 年。

第一建經研究中心副理張菱育指出，銀行放貸會評估建物耐用年限，磚造房屋耐用年限為 25 年、加強磚造房屋耐用年限為 35 年、鋼筋混凝土及鋼構則為 50 年，若非精華地段的老屋，貸款成數恐只有 5-6 成。

張菱育提醒，購買屋齡超過 30 年的房產，除了原本的裝潢規畫，最好多抓一點預算，入住前先更換水電管線，讓老屋也有新屋的居住品質。