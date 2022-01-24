〈房產〉北市豪宅租金前10高 大安、信義及大直水岸最多

房仲業統計實價豪宅租金狀況，去年租金前 10 高的豪宅多在大安區、信義區與大直水岸區段，能夠高價出租除了是知名社區，包括水岸景觀、大安森林公園景觀、仁愛路林蔭大道、信義計畫區地段等，去年包括西華富邦、勤美璞真、吾彊等知名社區，都有月租 40 萬元以上的紀錄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市豪宅出租市場的確受疫情影響，導致跨國企業高階主管派遣受到阻礙，不過去年仍有許多豪宅租賃案揭露，觀察豪宅租賃客戶大概可以分為幾個種類，包括外國人高階主管來台工作，本國人短年期租客，因為還在尋找適合自己的豪宅，確定喜歡後才會找機會由租轉買，第三類則是大型企業的專業經理人，由公司提供租金，除了實際上來台工作的外國人外，部分客戶最終還是會找到自己喜好的社區由租轉買。

依照實價網站資料顯示，2021 年豪宅實價租金第一高目前排行為「西華富邦」，月租 47.25 萬元，第二是大安森林公園第一排指標社區「勤美璞真」，月租 41.6 萬元，第三名則是仁愛路林蔭景觀豪宅「吾彊」月租 40 萬元，前三名都是台北市知名的景觀豪宅，不僅租金水準高，同時也是北市景觀豪宅的指標個案。

其次還有信義區指標豪宅「台北信義」，分別有兩筆月租金 38.9 萬元與 36.8 萬元、冠德遠見高樓層月租 26.8 萬元，另外天母的地標豪宅「華固天鑄」，月租 36 萬元，大直水岸景觀則還有「帝景水花園六期」，月租 26.25 萬元等。

曾敬德表示，過去一年豪宅交易增溫，反映市場景氣復甦與換屋等需求增加，有些豪宅客喜好再添購自己社區的戶別，相對的如果租客最後對於社區規劃、服務都很滿意，也有可能產生由租轉買的需求。