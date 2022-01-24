〈房產〉新北淡水住宅交易電梯大樓領漲 公寓產品反下跌10%

地政局公布，新北市淡水區 2021 年第 3 季住宅價格指數為 109.51，創 6 年新高，在 2021 年六都買賣移轉棟數熱門交易行政區中，排名第七，交易量 6413 件，住宅平均每坪 24.1 萬元；房仲統計發現，淡水房市五年來漲幅約 1 成，以電梯大樓產品領頭，但公寓類產品不進反退，跌幅約 10%。

東森房屋淡水濱海微笑莊園加盟店店東沈雅純表示，淡水區可分紅樹林捷運站、竹圍捷運站、淡海新市鎮以及淡水總站四大生活圈，其中，紅樹林站因擁第一排河景為豪宅區聚落，預售屋開價每坪已開至 50-60 萬元，竹圍站周邊則因腹地較小，發展空間受限。

至於淡水區公寓單價不漲反跌，沈雅純表示，淡水老公寓多集中在淡水總站附近，屋齡 30 年以上，綜合淡水氣候、維修費用以及人口普遍老化的健康考量，客戶多傾向購買新成屋。

沈雅純表示，淡海新市鎮房價親民，以剛性需求居多，區外吸引退休族，區內滿足當地換屋需求，自用占比來到 8 成，平均單價落在 23-28 萬元，主力產品為 2 房 800 萬至 1000 萬元、3 房 1000 至 1,200 萬元，指標建案如當地人稱小帝寶之「宏盛水悅」，總戶數 991 戶，目前單價落在每坪 26 萬元。

新北淡水房價過去因交通問題屢受質疑，但近年包含輕軌，以及 2024 年淡江大橋即將落成，且尚有淡北快速道路等建設題材，今年預售屋行情已喊破 3 字頭。