中國信託公教人員房貸數位申辦增29% 購屋首選三縣市

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (26) 日公布最新統計，截至去 (2021) 年底，6 成以上房貸客戶透過中國信託 i 適貸申辦房貸，核貸最快僅需 2 個營業日，公教人員線上數位申貸需求則較 2020 年增加 29%，而購屋最愛新北市等三縣市。

中國信託積極推動數位創新，中信銀行分析近五年公教人員購屋及貸款需求，發現公教人員最熱門購屋縣市前三名分別是新北市、桃園市、臺中市，其中，桃園市、臺中市的公教人員購屋地點偏好蛋黃區，臺中市以西屯區、南屯區最受歡迎，桃園市則以桃園區最為熱門。

再以房屋類型及居住環境來看，7 成公教人員偏好購置大樓，5 成偏好屋齡 10 年內的房子，近 7 成偏好一公里內有交通運輸設施，尤其以公車站為大宗，近 6 成偏好一公里內有公園，顯示公教人員重視生活品質與方便性。

中信銀行配合行政院人事行政總處推出「築巢優利貸」，即日起至 2024 年 12 月 31 日止，提供貸款年利率為 1.31%，免收取徵信查詢費及提前清償違約金等優惠。申貸人年收入滿新臺幣 80 萬元（含）以上且符合首購自住，且擔保品位於特定區域，經中信銀行綜合評估收入負債、年齡、屋齡等條件，最高貸款額度可達 8 成 5，貸款年限最高 35 年，可望加速公教人員完成築巢心願。

中信銀行優化三大房貸流程，可線上申請作業，借款人、保證人或共同借款人不用親自跑分行。若以電話詢問房貸需求，則透過房貸專員發送簡訊提供申貸網址自動帶入資料，減少填寫時間。此外，客戶可利用「軟體憑證」授權中信銀行至財團法人金融聯合徵信中心，查詢客戶所得及財產等資料，加速完成房貸申請作業。