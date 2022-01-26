五大訊號浮現 美股修正才可能結束

投行 Stifel 以 Barry Bannister 為首的策略師團隊研判，美股週一 (24 日) 反彈是「假象」，投資人須等五大訊號浮現，美股修正才有可能結束。

誠如 Stifel 預測，美股週二開盤後走低，接著跌幅迅速擴大，道瓊一度暴跌逾 800 點。尾盤時段，道瓊、標普一度重現週一逆轉行情，不過科技股猛跌拖累之下，終場四大指數集體收黑，那指跌逾 2%，費半重挫逾 3.7%。Stifel 表示，須等到 5 大訊號浮現，美股修正才有可能結束。

第一，聯準會更鴿派的舉動，可能降低十年期美債殖利率，目前美債殖利率攀升一直在給成長型股票本益比帶來壓力，不過，Stifel 認為，在聯準會首次升息之前，這種情況不太可能發生。

第二，美國製造業採購經理人指數 (PMI) 必須觸底。PMI 是股市的領先指標，通常標普指數與 PMI 數據呈高度相關。然而，Stifel 認為這個觸底訊號不會在 4 月之前發生。

第三，全球 M2 貨幣供給數量必須觸底，Stifel 也提到，這在中國人民幣貶值之前不太可能實現。Stifel 稱，以美元來看，人民幣佔全球貨幣供應 37%，弱勢人民幣會推升美元漲，以美元計價的全球貨幣供應成長下滑，會緊縮美國金融條件，並降低標普本益比。

第四，標普成分股中，每股純益「優於預期」的個股數減去「遜於預期」的個股數佔比。Stifel 稱，自 2021 年下半年以來，這個指標一直在走弱，為股市帶來壓力。

第五，必須在不傷害美國消費者的情況下，解決地緣政治混亂局面。Stifel 研判，像俄羅斯這樣的全球主要能源產國可能對烏克蘭進行報復，或將導致美國扣除家庭食品和能源成本後的稅後收入急劇下跌。