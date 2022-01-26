2021年車用IC出貨524億顆跳躍式成長 年增3成

研調機構 IC Insights 今 (26) 日出具報告指出，由於汽車產業對半導體需求大增，去年全年車用 IC 出貨量高達 524 億顆，年增 30%，成長幅度創下 10 年來新高，呈現跳躍式成長 (step-function jump)。

研調表示， 2020 年 3 月由於 Covid-19 新冠疫情大爆發，全球汽車需求驟降，各大車廠不僅紛紛關閉工廠、也向供應商取消訂單，同時，民眾改以在家工作方式，避免實體接觸，帶動手機、電視、電腦、遊戲及家電等需求激增。

半導體供應商為滿足市場需求，也將車用產能挪用於生產電子裝置 IC，但當汽車產業自 2020 年下半年開始復甦，發現供應商現有產能已無法滿足汽車產業，造成車用晶片嚴重短缺。

不過，研調認為，上述皆為市場普遍看法，但實際情況並非供應商產能不足，而是車用 IC 需求激增，就去年車用 IC 出貨情況來看，全年出貨量年增高達 30%，遠高於全球 IC 出貨量年增 22% 的成長幅度，若與疫情爆發前的 2019 年相比，也成長 27%。

研調表示，去年車用 IC 出貨量年增幅創下 10 年新高，全年出貨量達 524 億顆，相較 2011 年的 176 億顆，成長 3 倍，而此時全球 IC 出貨約 3940 億顆，約為 2011 年 1940 億顆的 2 倍。