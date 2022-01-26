美中經濟前景趨弱 IMF下修全球經濟成長預測

國際貨幣基金（IMF）周二（25 日）下調對今年全球經濟成長預測，從先前預估的 4.9% 下調至 4.4%，原因是新冠疫情升溫、供應鏈中斷、通膨加劇阻礙經濟復甦，以及美、中兩國前景較弱拖累全球經濟成長低迷。

IMF 在周二的世界經濟展望（World Economic Outlook）報告中表示，預估 2022 年全球經濟成長將從 2021 年 10 月時預估的 4.9% 下調至 4.4%。報告也指出，2022 年的全球經濟狀況將比先前預期的更弱，並強調自去年 10 月預測後出現的「下行意外」，例如 Omicron 變種病毒株的出現，以及隨後的市場波動。

美國、中國兩大經濟體經濟成長預測遭下調

隨美國聯準會（Fed）為應對供應鏈中斷給經濟帶來壓力的情況下撤回貨幣刺激措施，IMF 預估美國 2022 年經濟成長為 4.0%，比先前預估的 5.2% 低 1.2 個百分點。此外，最新的展望還將拜登總統簽署的「重建美好未來」（Build Back Better）法案從基準預測中移除，原因是遭參議員曼欽（Joe Manchin）反對，未能在去年順利通過。

中國方面，由於清零政策以及房地產開發商「預估金融壓力」造成的干擾，IMF 將預估中國今年經濟成長為 4.8%，較先前預估的 5.6% 大幅下修 0.8 個百分點。

通膨影響

其他地區新冠病例數仍居高不下，再加上通膨與能源價格走高，影響全球經濟成長預期，尤其是巴西與墨西哥，IMF 將兩國經濟成長預測分別下調 1.2 個百分點至 0.3% 與 0.28%，表示對抗通膨使貨幣政策收緊，將對國內需求造成壓力。

IMF 表示，雖然高通膨的持續時間可能比先前預期的久，但隨著供需失衡在 2022 年減弱、主要經濟體的貨幣政策做出調整，通膨有望在今年晚些時候有所緩解

展望未來，該份報告將 2023 年經濟成長預估上調 0.2 個百分點至 3.8%，然而 IMF 僅告，這一評估是排出新的新冠變種病毒株出現，並表示任何成長都取決於全球公平獲得疫苗和醫療保健資源。

報告表示，這一預測條件是基於全球疫苗接種率提高、治療方法更加有效，到 2022 年底大多數國家的新冠病例下降到最低水準的假設。