IMF：Omicron變種病毒恐使全球經濟損失再增5.3兆美元

國際貨幣基金組織 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 在週四 (9 日) 表示，Omicron 變種病毒造成的經濟損失恐遠高於預期。

Gopinath 表示，Omicron 所導致的全球經濟損失，可能較原先預計的 12.5 兆美元，要再增加 5.3 兆美元。

她表示，IMF 已經模擬過如果存在較 Delta 變種病毒更具傳播性的病毒會發生什麼情況，她認為很有可能就是如今的 Omicron 病毒。「我們的預測是，這將使全球經濟再增加約 5.3 兆美元的損失。」Gopinath 說道。

Gopinath 指出，自上個月在南非首次發現 Omicron 變種病毒以來，目前已有 57 個國家出現了 Omicron 相關的病例，對全球各地的經濟復甦明顯造成衝擊。

「我們應該想想這種情況，疫情可能會持續更長時間，供應中斷時間會更長，因而帶來更多通膨壓力，我們面臨著真正的風險，就是停滯性通膨擔憂。」Gopinath 說道。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授 Nouriel Roubini 也曾警告，隨著各種持續的供應衝擊對全球經濟造成影響，最終的結果可能會比溫和的停滯性通膨更糟糕的情況，全球經濟面臨的風險是全面停滯性通膨。

高盛經濟學家先前在研究報告中曾表示，通膨超標 (inflation overshoot) 的情形可能會變得更糟，之後才會有所好轉。由於長期的供需失衡、薪資和房租上漲，通膨指標將在明年的大部分時間裡，都保持在相當高的水準。