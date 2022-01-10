IMF：若是Fed升息過快 新興市場恐受影響

據報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，新興市場國家必須要美國升息做好準備，並警告表示，若是美聯準會 (Fed) 縮緊政策的行動速度快於預期，可能會擾亂新興市場國家的金融市場，引發資本外流和海外貨幣貶值。

IMF 在週一發布報告中表示，預計美國將持續強勁增長，通膨可能在今年年中時候放緩。美國逐步收緊貨幣政策可能對新興市場影響不大，外國需求將會抵消融資成本上升的影響。

不過，若是美國薪資上升或供應鏈瓶頸持續，物價推升高於預期，將促使 Fed 加快升息。報告中指出，新興市場應該要為可能出現的經濟動盪做好準備，並留心 Fed 提早升息和疫情捲土重來相關的風險。

聖路易斯聯準銀行主席布拉德 (James Bullard) 近日表示，Fed 可能最快在 3 月開始升息，較先前預期的要早幾個月。他認為加快升息可能會擾亂金融市場，隨著美國需求和貿易的放緩，可能導致新興市場的資本外流和貨幣貶值。

報告中表示，通膨壓力較大或國家機構較弱的新興市場國家應迅速採取行動，讓貨幣貶值並提高基準利率。報告中也敦促各國央行明確、一致地傳達收緊貨幣政策的計劃，另外，外幣債務水準較高的國家應該要在可行的情況下進行風險對沖。

摩根資產管理全球市場策略師 Kerry Craig 曾表示，Fed 正變得更加鷹派，市場預期利差擴大，美元近期走勢偏強，今年上半年美元將因升息及縮表得到支撐。由於美元的主導地位幾乎是全面性的，衝擊最大將是新興市場貨幣。