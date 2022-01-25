美股雲霄飛車翻揚收漲 莫德納等十檔股票低點狂飆逾10%

美股周一 (24 日) 上演驚天逆轉戲碼，標普 500 指數從原先 4% 的跌幅翻揚收漲，電商平台 Etsy (ETSY-US) 和疫苗廠莫德納 (MRNA-US) 帶領十幾檔股票從盤中低點狂飆逾 10%。

道瓊工業指數盤中重挫 1000 點，跌幅一度達 3.3%，標普 500 指數也下跌 4%，不過盤中出現抄底買盤，兩者終場分別上漲 0.29% 與 0.28%，羅素 2000 指數在也下跌 2.8% 後終場上漲 2.3%。據道瓊市場數據，這是標普 500 指數自 2008 年 10 月 23 日以來的最大盤中反彈。

標普 500 指數成分股中，Etsy 漲勢最為凌厲，盤中一度下跌 8.6%，終場逆勢上漲 3.5%，報每股 153.06 美元，從低點反彈幅度高達 12.13%。莫德納緊追在後，儘管該股收盤下跌 1.7%，但盤中漲幅達 11.95%。。

Devon Energy (DVN-US) 和 Enphase Energy (ENPH-US) 排名第三和第四，漲幅分別為 11.84% 和 11.66%，隨後是 SolarEdge (SEDG-US) ，盤中上漲 11.35%，終場上漲 2.5%，報每股 225.87 美元。

博弈股 Penn 國際遊戲 (PENN-US) 和凱撒娛樂 (CZR-US) 上漲超過 11%，GPU 大廠輝達 (NVDA-US) 也自低點上漲 10.63%，收盤僅下跌 0.01%，跌勢大幅收斂，其他包含服飾品牌 Gap (GPS-US)、FPGA 廠賽靈思 (XLNX-US) 盤中漲幅都超過 10%。