高盛：通膨火燙 Fed今年升息5次機率接近60%

高盛分析顯示，通膨加速可能會讓 Fed 升息腳步變得比經濟學家預期的更加激進，今年升息次數可能四次，升五次的機率已經升至接近 60%。

市場已經預期今年升息 1 碼 4 次，高盛經濟學家 David Mericle 表示，Omicron 變種新冠病毒的傳播正加劇物價上升，恐推動 Fed 加速升息。

「我們的基本情境預測是 Fed 會升息 4 次，分別在 3 月、6 月、9 月和 12 月，但我們認為他們可能想在每次會議上採取一些緊縮行動，直到通膨前景出現變化。這增加了升息的可能性，或者提早到 5 月就宣布縮減資產負債表，以及今年升息超過 4 次的可能性。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將從周二起召開為期 2 日的貨幣政策會議。市場預期將按兵不動，等到 3 月的會議才會升息。如果升息，將是 2018 年 12 月以來央行首次調升基準利率。

美通膨年率目前已達近 40 年來高點，而升息是阻止通膨飆升的方式之一。

Mericle 表示，新冠疫情擴散對經濟的影響使供需更加失衡，供應受限而需求旺盛。再者，工資成長持續居高不下，尤其是低收入的職務，即使額外失業救濟津貼已經到期，且勞動力市場應該已經放鬆。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場價格反映的 3 月升息機率將近 95%，而 2022 全年升息 4 次的機率超過 85%。

然而，市場現在也開始傾向於今年的第五次加息，這將會是投資者自網路泡沫以來看到最激進的 Fed。根據 CME 的 數據，今年升息 5 次的機率現已上升至接近 60%。

除了升息，Fed 也正逐步削減每月購債規模，目前訂在 3 月終止整個購債計畫。該計畫已讓央行的資產負債表倍增至略低於 9 兆美元的水準。儘管一些市場參與者猜測 Fed 下周會議可能就會終止購債計畫，但高盛認為要到 3 月會議才會終止。

然而，Fed 可能會在 1 月會議中提供更多關於何時開始減持債券的指引。

高盛預測 Fed 將於 7 月開始縮表，以每個月加速 1000 億美元的方式完成，整個過程預料持續 2 年到 2 年半，以把資產負債表縮減至 6.1 兆美元至 6.6 兆美元之間。

Mericle 表示，Fed 可能會允許到期債券的部分收益每月展期，而不是直接出售該證券。

但意外強勁且持久的通膨已對預測帶來上行風險。「我們認為，FOMC 在 5 月會議採取一些緊縮行動的可能性越來越高，到時通膨可能仍然很火燙，倘若如此，今年最終可能會升息超過 4 次。」

本周將公布一些關鍵經濟數據，但時間落在 Fed 會議之後，包括周四將公布的第四季國內生產毛額 (GDP)，經濟學家預期第四季 GDP 成長率約 5.8%。另外，Fed 偏愛的通膨指標「個人消費支出(PCE) 物價指數」將於周五公布，經濟學家預期該指數月增 0.5%、年增 4.8%。