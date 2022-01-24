〈台幣〉股匯上沖下洗 貶轉升收27.696元

美國聯準會貨幣政策會議即將登場，市場屏息以待，不過，台北股匯今 (24) 日大洗三溫暖，股市一度重挫逾 200 點，終場翻紅直逼萬八關卡，新台幣匯率同步由貶轉升，衝破 27.7 元，以 27.696 元作收，微升 0.4 分，台北與元太外匯市場總成交值 14.755 億美元。

台股早盤一度跌至 17682 點，但低接買盤隨即湧入台積電、聯發科等權值股，帶動指數翻紅，終場上漲 89 點，收 17989 點，季線失而復得，指數高低震盪超過 320 點，外資終止連 4 賣，回頭小買 3.6 億元。

今天匯市也呈現上沖下洗，新台幣兌美元匯率最低貶至 27.755 元，創近 1 個月新低，但外資匯出逐漸縮手，加上出口商把握封關前最後幾個交易日拋匯，推升匯價走揚，一度升抵 27.67 元，終場升幅收斂，收在 27.696 元，升 0.4 分。台北外匯市場成交值 10.25 億美元，元太外匯市場成交值 4.505 億美元。

觀察主要亞幣表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.12%，人民幣逆勢升值 0.13%，為亞幣中偏強，日圓與新加坡幣分別升 0.1%、0.09%，新台幣微幅走揚，韓元則貶值 0.18%，歐元貶 0.04%。

Fed 將在台灣時間本週四 (27 日) 凌晨 3 點公布 1 月貨幣政策決議，預料聯邦基金利率的目標區間將維持在 0-0.25%，不過，市場預期，主席鮑爾將透露今年可能升息四次，自 3 月展開，同時預估縮表時間點會落在第 3 季、最快 7 月展開。