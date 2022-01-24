Fed政策會議在即 美債殖利率小跌 投資人等待方向

投資人密切關察本週的聯準會 (Fed) 政策會議，美國國債殖利率 24 日踟躕不前，微幅走弱。

指標 10 年期美國國債殖利率在平盤附近徘徊，美東時間清晨 6 點報 1.726%，小跌 2 個基點。30 年期國債殖利率下跌 1.7 個基點至 2.045%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 1 月為期 2 天的政策會議定於 25 日開始。投資人將等待有關今年將升息多少以及何時開始的任何線索。

高盛 23 日表示，其基本預測為今年升息 4 次，但由於通膨飆升，可能有進一步升息的風險。

Berenberg 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，該投資銀行預計今年將升息 4 次，每次 25 個基點。

然而，他也補充說，Berenberg 也認為「可能有 5 次，但與美國名目和實質需求非常強勁的背景相違」。

他說，「就算這些升息也可能會稍微削弱美國經濟非常強勁的動能，但還不至於破壞美國經濟的上升趨勢。」

Markit 將於美東時間 24 日上午 9 點 45 分發布其採購經理人指數 (PMI)。

24 日將拍賣 600 億美元的 13 週票據、510 億美元的 26 週票據和 540 億美元的 2 年期票據。