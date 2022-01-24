研究機構報告：Fed升息將深化全球債務危機

根據英國非營利組織 Jubilee Debt Campaign 的最新報告，美國聯準會 (Fed) 和其他央行的升息可能會加劇全球債務危機，尤其是對發展中國家。

Fed 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本週開會決定收緊貨幣政策的時間表，以遏制飆升的通膨。部分分析師預計，Fed 將在 2022 年從疫情時期的低點升息 4 次。

在 23 日發布的報告中，Jubilee Debt Campaign 強調，發展中國家的債務支付在 2010 年至 2021 年間增加了 120%，目前處於 2001 年以來的最高水準。用於支付外債的金額占政府收入平均比率從 2010 年的 6.8% 增加到 2021 年的 14.3%，2020 年的增幅最大。

報告指出，債務支付的急劇增加正在阻礙各國從疫情中復甦，而 2022 年美國和全球利率的上升可能會加劇許多低收入國家的債務問題。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 上週表示，Fed 升息可能會給某些國家本已疲軟的復甦「潑冷水」。美國利率上升，因此美元升值，可能會使各國在償還以美元計價的債務時變得更加昂貴。

Jubilee Debt Campaign 執行董事 Heidi Chow 表示：「債務危機繼續席捲低收入國家，除非採取緊急債務減免行動，否則看不到盡頭。」

他說，「債務危機已經讓各國無力應對氣候緊急情況和新冠疫情持續破壞，而利率上升可能會使各國陷入更多債務。」

Chow 呼籲 G-20 領導人停止「把頭埋在沙子裡」，並認為全球經濟迫切需要一個「全面的債務取消計劃，迫使私營放貸者參與債務減免」。

該組織的債務數據官網顯示，全球有 54 個國家目前正面臨債務危機，因為債務支付阻礙了這些政府維護公民經濟和社會權利的能力。另外有 14 個國家面臨公共和私人債務危機的風險，而 22 個國家面臨純粹的私營部門債務危機和 21 個公共部門危機的風險。

根據 JDC 的數據，在 2022 年中低收入國家政府積欠的所有外債中，47% 是私營放貸者，27% 是多邊機構，12% 是中國政府，14% 是其他政府。

世界銀行行長 David Malpass 上週推文呼籲緊急減免債務、提高債務透明度以及重新平衡債權人和債務人的權力。G-20 集團於 2020 年制定了共同框架，幫助面臨破產和面臨長期流動性困難的國家。

然而，被框架列入的所有國家都沒有取消任何債務。非洲債務與發展論壇和網絡 (AFRODAD) 長期以來一直警告，許多非洲國家正面臨債務危機；尚比亞在 2020 年 11 月成為非洲大陸第一個在疫情期間債務違約的國家。

AFRODAD 執行董事 Jason Braganza 說：「新冠疫情加速了本就惡化的局勢，並將扭轉過去 10 年在社會經濟方面的成果。」「我們一直強調，目前的債務減免措施不夠好，並呼籲與所有債權人一起制訂真正具包容性的債務減免計劃和全面的債務取消計劃。」