做空女股神吸金2.34億美元！ARKK反向ETF成績斐然

多家外媒報導，一檔反向做空 ARKK 的 ETF 上市後不到 3 個月，資產管理規模就已積累 2.34 億美元，成績斐然。

隨著美債殖利率攀升打擊投機性科技股，「科技股女股神」之稱的伍德 (Cathie Wood) 光環盡失，旗下 ARK Innovation ETF (ARKK) 表現欠佳，跑輸大盤，儼然成為市場反指標。

塔特爾資本管理公司 (Tuttle Capital Management) 推出的「Tuttle Capital Short Innovation ETF」在去年 11 月 9 日那斯達克上市，該基金原名「Short ARKK ETF」，為反向做空 ARKK 的 ETF (SARK)，透過掉期合約 (swaps contracts) 追蹤 ARKK 的反向表現。

自去年 11 月以來 ARKK 已下跌 42%，而 SARK 成立不到 3 個月，報酬率已達 56%，吸金 2.34 億美元。

值得關注的是，SARK 約有 2 億美元的資產來自資金流入，顯示投資者做空女股神伍德的強烈意願。

塔特爾資本管理公司執行長 Matthew Tuttle 指出，即使在 ARKK 股價上漲的時候，SARK 也有資金流入。投資者越來越多地將 SARK 作為對宏觀環境的押注，不僅是為了做空 ARKK。

外媒分析師 James Seyffart 認為：「趨勢是投資人的朋友，對於 ARK 來說，現在的趨勢仍然是負面的。」

ARKK 在 2021 年跌逾 20%，遠遜於 2020 年的 150% 漲幅。女股神伍德本月初仍堅稱，ARKK 在未來 5 年內，將可實現 40% 的年複合成長。

她曾表示，不介意投資人做空，因為方舟投資政策的部分上行動力來自空頭回補。

在過去三個月裡，方舟基金第一大持股特斯拉 (TSLA-US) 上漲 9%。但第 2 大持股 Zoom Video Communications (ZM-US) 暴跌 46%，第 3 大持股 Teladoc Health (TDOC-US) 崩跌 48%，Roku (ROKU-US) 損失 55%。